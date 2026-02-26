Музей Победы представил выставку в Индии

В Российском центре науки и культуры в г. Ченнаи (Индия) открылась выставка Музея Победы «Летописцы истории». Событие было приурочено ко Дню защитника Отечества.
«В мультимедийном выставочном проекте «Летописцы истории» представлены фотоматериалы известных военных фотокорреспондентов Е. Халдея и С. Венявского. Выставка проводит параллели между событиями в Великой Отечественной войне и специальной военной операции, героическими поступками прошлого и настоящего, отражает сохранение памяти об исторических событиях, героизме и сплоченности предков», — отметили в Музее Победы.
Участниками церемонии открытия стали более 100 посетителей — студенты факультетов журналистики и истории.