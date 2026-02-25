Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойWWNEWSВ Армении успешно завершился Фестиваль российского кино​​​​​​​​​​​​​​

В Армении успешно завершился Фестиваль российского кино​​​​​​​​​​​​​​

By editor
74
заглушка

В столице Армении, в Ереване, завершил работу масштабный Фестиваль российского кино, организованный РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Мероприятие стало важной вехой в развитии гуманитарного сотрудничества и продолжило традицию живого кинодиалога между двумя странами.

На торжественной церемонии открытия с видеообращением выступила Ольга Борисовна Любимова, Министр культуры Российской Федерации. Также гостей поприветствовали Оксана Александровна Фролова, заместитель генерального директора РОСКИНО, и Дмитрий Валерьевич Лицкай, советник-посланник Посольства Российской Федерации в Республике Армения.

В программу вошли пять ярких новинок российского кинематографа:

  • «Буратино» (реж. Игорь Волошин, 2025) — красочная экранизация знаменитой сказки Алексея Толстого, которая стала фильмом-открытия
  • «Мужу привет» (реж. Антон Маслов, 2025) — тонкая комедийная мелодрама о непростых путях к семейному счастью,
  • «Первый на Олимпе» (реж. Артем Михалков, 2025) — вдохновляющая спортивная драма, посвященная становлению олимпийского чемпиона Юрия Тюкалова.
  • «Доктор Динозавров» (реж. Максим Волков, 2025) — семейная анимация о приключениях школьника Фила Динозаврова
  • «Северный полюс» (реж. Александр Котт, 2025) — увлекательная лента о легендарном походе атомной подводной лодки, впервые в истории достигшей Северного полюса под толщей паковых льдов.

«Фестиваль вновь подтвердил: российское кино в Армении любят и ждут. Мы по традиции привезли разноплановые картины — от семейного мультфильма до глубокой исторической драмы, и каждая нашла своего зрителя. Переполненные залы кинотеатра «Москва» и долгие обсуждения после показов стали лучшей оценкой нашей работы», — отметила генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова.

Мероприятие продемонстрировало высокий интерес армянской публики к российским фильмам и стало настоящим праздником для любителей кино, который непременно запомнится публике яркими эмоциями и новыми кинематографическими открытиями.

Предыдущая статья
Марк Богатырев, Денис Никифоров и Никита Панфилов на премьере фильма «Мой друг»
Следующая статья
Картины Мартироса Сарьяна на выставке Музея Москвы на ВДНХ

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru