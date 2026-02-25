В Армении успешно завершился Фестиваль российского кино​​​​​​​​​​​​​​

В столице Армении, в Ереване, завершил работу масштабный Фестиваль российского кино, организованный РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Мероприятие стало важной вехой в развитии гуманитарного сотрудничества и продолжило традицию живого кинодиалога между двумя странами.

На торжественной церемонии открытия с видеообращением выступила Ольга Борисовна Любимова, Министр культуры Российской Федерации. Также гостей поприветствовали Оксана Александровна Фролова, заместитель генерального директора РОСКИНО, и Дмитрий Валерьевич Лицкай, советник-посланник Посольства Российской Федерации в Республике Армения.

В программу вошли пять ярких новинок российского кинематографа:

«Буратино» (реж. Игорь Волошин, 2025) — красочная экранизация знаменитой сказки Алексея Толстого, которая стала фильмом-открытия

«Мужу привет» (реж. Антон Маслов, 2025) — тонкая комедийная мелодрама о непростых путях к семейному счастью,

«Первый на Олимпе» (реж. Артем Михалков, 2025) — вдохновляющая спортивная драма, посвященная становлению олимпийского чемпиона Юрия Тюкалова.

«Доктор Динозавров» (реж. Максим Волков, 2025) — семейная анимация о приключениях школьника Фила Динозаврова

«Северный полюс» (реж. Александр Котт, 2025) — увлекательная лента о легендарном походе атомной подводной лодки, впервые в истории достигшей Северного полюса под толщей паковых льдов.

«Фестиваль вновь подтвердил: российское кино в Армении любят и ждут. Мы по традиции привезли разноплановые картины — от семейного мультфильма до глубокой исторической драмы, и каждая нашла своего зрителя. Переполненные залы кинотеатра «Москва» и долгие обсуждения после показов стали лучшей оценкой нашей работы», — отметила генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова.

Мероприятие продемонстрировало высокий интерес армянской публики к российским фильмам и стало настоящим праздником для любителей кино, который непременно запомнится публике яркими эмоциями и новыми кинематографическими открытиями.