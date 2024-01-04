Музей Победы представил за год более 60 выставочных проектов

В 2023 году Музей Победы создал 65 выставочных проектов, включая художественные выставки, тематические экспозиции, приуроченные к памятным датам. Они экспонировались в главном здании музея на Поклонной горе, в филиалах музея в Ржеве, Красногорске и Жукове.

«Музей Победы не только готовит выставки, чтобы представить их на своих площадках, но и занимается их дальнейшим продвижением, чтобы их могли увидеть как можно больше людей. Музейные выставочные проекты адаптируются под передвижные и электронные форматы для экспонирования на внешних площадках, используя такие инструменты расширения аудитории, как проект «Территория Победы», Ассоциация исторических и военно-исторических музеев и программу «Школьный музей Победы», — рассказали в Музее Победы.

Так, в 2023 году на культурных площадках в десятках регионов нашей страны были показаны 23 планшетные экспозиции, подготовленные музеем.

Главным проектом Музея Победы в уходящем году стал цикл из шести выставок, посвященных череде юбилеев крупных сражений, переломивших ход Великой Отечественной войны. В экспозициях было представлено в общей сложности около 200 раритетов из фондовых коллекций – личные вещи героев сражений, вооружение и оружие, форма и обмундирование, документы и листовки, предметы, найденные на местах боев. При этом выставки цикла «Шесть ударов Победы» увидели не только жители и гости столицы. Электронные версии экспозиций были показаны в 63 регионах России. Также в рамках Россотрудничества две выставки из этого цикла демонстрировались в Русских домах за рубежом. Например, выставку «Ледяная петля Сталинграда», приуроченную к 80-летию окончания Сталинградской битвы, экспонировали в офлайн- и онлайн-форматах в 10 странах (Республика Кыргызстан, Республика Молдова, Республика Азербайджан, Республика Беларусь, Словения, Польша, Китай, Индия, Республика Армения, Республика Узбекистан). А выставку «Закат Цитадели», приуроченную к 80-летию Победы на Курской дуге, увидели жители почти 20 зарубежных стран (Австрия, Бельгия, Израиль, Франция, Китай, Аргентина, Казахстан, Азербайджан и др.).

В 2024 году на площадках Россотрудничества будут экспонировать четыре выставки Музея Победы. Это «Салют над Невой» об освобождении Ленинграда от блокады, «Освобождение Европы», «Вернисаж Музея Победы», «История в объективе», на которой будут представлены снимки из архива фотокорреспондента Николая Кубеева.