«Песня года-2023»: Хиты Михаила Гуцериева прозвучали в праздничном концерте на телеканале «Россия»

1 и 2 января на канале «Россия 1» состоялась трансляция одного из главных музыкальных событий года — легендарного телевизионного фестиваля «Песня года-2023». Исполнители главных хитов ушедшего года на стихи Михаила Гуцериева получили заслуженное признание.

Дипломами «Песни года-2023» были отмечены следующие песни на стихи Михаила Гуцериева: «Рядом, но не вместе» Ани Лорак (муз. Дарья Кузнецова), «Острой бритвой» Димы Билана (муз. Дарья Кузнецова), «Рубашка красная» Хабиба (муз. Сергей Ревтов), «Верни» Ольги Бузовой (муз. Дарья Кузнецова), «Не пытайся повторить» Сергея Лазарева (муз. Дарья Кузнецова), «На синих озёрах» Натальи Гордиенко (муз. Максим Фадеев), «Я чувства кинул на алтарь» Григория Лепса (муз. Андрей Мисин), «Живое сердце» Сергея Павловского (муз. Игорь Крутой).

Ани Лорак поразила зрителей смелым танцевальным представлением в жанре стрип-кабаре. Номер на песню «Рядом, но не вместе» стал настоящим мини-спектаклем с яркой хореографией и актёрской игрой, отражающей нежность и драматичность композиции, а также внутренний мир певицы.

«Какое счастье, что сегодня я имела честь исполнить песню на сцене фестиваля «Песня года» и получить столько аплодисментов от зрителей. Мы долго готовились, невероятный номер получился, душевный, драматичный. Желаю, чтобы у Вас в жизни всегда было «рядом» и «вместе», — поделилась эмоциями после выступления Ани Лорак.

Необычный номер на песню «Острой бритвой» представил Дима Билан. На сцене «Песни года-2023» очаровательные девушки в бальных костюмах исполнили чувственную хореографию, а яркие лазеры словно разрезали «острой бритвой» зеркальную лестницу, отражаясь в зал.

«Номер в эстетике 19 века, а я обожаю нырять в прошлое, находить там ответы и переносить их в сегодняшний день. Есть незыблемые вещи: любовь, доблесть, преданность. Работать с Михаилом Гуцериевым и Дарьей Кузнецовой — это удовольствие и вызов для самого себя», — рассказал певец Дима Билан.

Сергей Лазарев со своим хитом «Не пытайся повторить» эффектно появился на сцене в чёрно-белых тонах, словно выйдя из гигантской замочной скважины, светящейся изнутри. В кульминации номера танцоры балета бросали вверх серебряные конфетти и танцевали под дождём.

«Песня «Не пытайся повторить» на стихи Михаила Гуцериева особенная для меня. Долго прислушивался и присматривался к ней. Меня зацепили сложные, но интересные стихи куплетов, на контрасте с простым запоминающимся припевом. На сцене был представлен театрально-танцевальный номер: балет в чёрно-белых одеждах, словно шахматы, партия с самим собой. Замочная скважина за мной», — признался после выступления певец Сергей Лазарев.

«Я счастлива безумно! Вся линейка проекта «Вселенная GM», которая была представлена в 2023 году, получила премию «Песня года». Потому что с нами самые лучшие артисты страны: Ани Лорак, Дима Билан, Сергей Лазарев, Ольга Бузова. Это было увлекательное песенное путешествие в этом году», — рассказала композитор, автор идеи и продюсер музыкальной кино-саги «Вселенная GM» Дарья Кузнецова.

Историю клипа на песню «Верни» перенесла на сцену фестиваля блистательная Ольга Бузова. Певица сумела впечатлить всех оригинальным номером в эстетике 90-х, концовка которого стала настоящим сюрпризом для публики.

«Это моя первая «Песня года». Я хочу поблагодарить авторов: Михаила Гуцериева за стихи, каждое слово прожито мною, Дарью Кузнецову за музыку, за веру и доверие мне. Меня переполняют эмоции. Я боялась мечтать, что когда-то я окажусь на этой сцене. Это событие года для меня!» — растрогалась певица Ольга Бузова.

Яркое впечатление оставило выступление очаровательной Натальи Гордиенко. Исполняя песню «На синих озёрах», певица воспарила над сценой на качелях, а за ней – ожившее, благодаря фантастической проекции, полотно с мерцающими каплями и силуэтом затонувшей Атлантиды.

«Сегодня я летала! В прямом смысле слова, на качелях, под музыку Максима Фадеева и пропевала стихи Михаила Гуцериева. Фантастическая постановка номера, я словно побывала в нескольких мирах. Песня «На синих озёрах» в инструментальной версии с переходом в танцевальную прозвучала очень неожиданно и трепетно», — поделилась певица Наталья Гордиенко.

Сергей Павловский представил драматичный номер на песню «Живое сердце». Исполнитель выступил в сопровождении прекрасных девушек-танцовщиц, исполняющих чувственный и эмоциональный танец на фоне вспыхивающих залпов огня.

«Эмоции сложно выразить. Я с детства смотрел этот фестиваль. Оказаться на этой сцене — честь! Волнение до сих пор не отпускает. Я горд и счастлив представить песню на стихи Михаила Гуцериева и музыку Игоря Крутого. Невероятная постановка номера: потрясающие девушки танцевали вокруг восьми фортепиано и одно из них горело», — рассказал певец Сергей Павловский.

Свои новые песни на стихи Михаила Гуцериева представили Григорий Лепс «Я чувства кинул на алтарь» и Хабиб «Рубашка красная».

«Мы сделали с Михаилом Сафарбековичем несколько песен, и каждая из них имеет своего слушателя. Каждое его произведение — это отдельный мир и отдельная Вселенная. Мимо песни «Я чувства кинул на алтарь» вы точно не пройдёте», — рассказал Григорий Лепс.

«Это шикарно! Песня легко запоминается, припев заседает в голове, там такие строчки: «Рубашка красная-красная, а девчонка классная-классная. Спасибо за стихи Михаилу Гуцериеву и музыку Сергею Ревтову», — восторженно поделился певец Хабиб.