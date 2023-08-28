«Московские окна»: новая выставка в Подземном музее «Зарядья»

С 31 августа по 15 октября в Подземном музее парка «Зарядье» пройдет выставка «Московские окна», приуроченная ко Дню города. Кураторы предлагают взглянуть на Москву прошлого, настоящего и будущего глазами художников и фотографов XX-XXI вв. На выставке можно увидеть работы Евгения Халдея, Владимира Клавихо-Телепнева, Наума Грановского, Сергея Оссовского, Натальи Ворошиловой, Анны Лапшиновой и других.

Художник Анна Лапшинова

Художник Наталья Ворошилова

Художник Олег Иващенко

Художник Ирина Зюськина

Художник Екатерина Гривцова

Ключевой образ выставки – окно, которое становится своего рода порталом в городскую жизнь. Не случайно поэты так часто обращаются к нему: это и цветаевское «вот опять окно, где опять не спят», и есенинское «просто захотелось заглянуть в окно». Вслед за булгаковской Маргаритой, которая стучала носком туфли по окошку полуподвала у Арбата и героем бунинского «Чистого понедельника», разглядывающим через стекло «снежно-сизую» Москву в районе Пречистенской набережной, художники смотрят сквозь окна на столицу и ее жителей.

«Рассветные лучи окрашивают в фантастические яркие цвета купола храма Покрова на Рву на фотографии Владимира Клавихо-Телепнева. Деликатная игра бликов на монохромных работах Евгения Халдея придает им особый объем и проникновенность. Закатное солнце над урбанистическим пейзажем Сергея Оссовского превращает его в картину утопически-прекрасного мира, а силуэты растений, скрытых шторами, в серии Анны Лапшиновой «Дом» пронизаны ностальгией по тихой размеренной жизни старых районов столицы. Будущее, прошлое и настоящее переплетаются и множатся в зеркальных отражениях в работе Натальи Ворошиловой», -- рассказывают организаторы выставки.

Живопись и фотография, инсталляция и мультимедиа – выставка «Московские окна» предлагает зрителям посмотреть на столицу глазами художников и увидеть город по-новому.

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