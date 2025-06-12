Музей Победы впечатлил отца Илона Маска

Эррол Маск в составе делегации иностранных участников «Форума будущего 2050», который проходил в Москве, 10 июня посетил Музей Победы. Инженер, предприниматель побывал на экскурсии по уникальной иммерсивной экспозиции «Подвиг Народа» в главном здании музея на Поклонной горе.

Гость с интересом осмотрел трехмерные панорамы, воссоздающие события времен Великой Отечественной войны, увидел экспонаты. Гиды Музея Победы познакомили с подвигами тех, кто самоотверженно трудился на благо страны, приближая Победу. Эррол Маск с делегацией прошел путь от Брестской крепости до Берлина, «побывал» в библиотеке блокадного Ленинграда и знаменитой Янтарной комнате, на заводах и в госпиталях и «поднялся» на ступени поверженного Рейхстага.

«Эта экспозиция поразительно реалистична, очень правдива, и создается настоящее ощущение погружения. Я сам служил в армии, поэтому могу представить те ужасные страдания, которые происходили во время войны. Безумие тех событий просто невероятно трудно осознать. Также поражают технологии, которые использовались, — как люди это делали, как создавали авиационные двигатели в тех условиях, — это абсолютно невероятно. Это, наверное, самая впечатляющая музейная экспозиция, которую я когда-либо видел. Это действительно удивительно, особенно учитывая, что экспонаты настоящие, привезенные прямо с мест сражений, и благодаря этому можно почувствовать атмосферу, дух тех событий. Это действительно необычно. Я не могу поверить, что мне выпала возможность это увидеть, это большая удача», — поделился своими впечатлениями от посещения Музея Победы Эррол Маск.

Он также отметил важность дружбы народов:

«Никому не хочется, чтобы такое повторялось снова. Я просто не понимаю, что вообще могло заставить немцев пойти на это? Я не могу понять, какая безумная цель могла ими руководить. Это вообще лишено всякого смысла, ведь совершенно очевидно, какие ужасные страдания это принесло обеим сторонам, особенно солдатам. Я не понимаю, как люди в те времена могли с этим смириться. Честно говоря, это трудно осознать. Но именно поэтому так важно, чтобы люди оставались дружелюбными. Это действительно очень важно».