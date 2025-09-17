АртМосковия: регламент публикаций, оплата

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваXIII международная ярмарка современного искусства Cosmoscow 2025: итоги

XIII международная ярмарка современного искусства Cosmoscow 2025: итоги

editor
By editor
78
cosmoscow2025

В «Тимирязев Центре» завершила тринадцатая международная ярмарка современного искусства Cosmoscow 2025. В экспозиции приняли участие более ста галерей из России и зарубежья. Пространство ярмарки было разделено на пять секций — «База», «Контур», «Тираж», «Дизайн» и «Сообщества», их дополнили десятки дизайнерских студий и институциональных партнёров. Все вместе они создали насыщенную визуально-концептуальную среду, в которой искусство было представлено не только как объект, но и как атмосфера, как часть живого культурного контекста.

Два этажа «Тимирязев Центра» позволили организаторам выстроить чёткую навигацию: галерейная программа, раздел дизайна, партнерские и некоммерческие проекты распределены по функциональным зонам. Визуальную идентичность ярмарки в этом году разработала арт-группа ПРОВМЫЗА — «Художник года» Cosmoscow. Основная тема — фиксация и распад, переходные состояния, монтаж как метафора времени — задала тон как экспозиционному оформлению, так и кураторским стратегиям многих участников.

Ключевыми тенденциями Cosmoscow 2025 года стали:

  1. Искусство как среда: множество стендов устроены как инсталляции, активно включающие пространство и зрителя в художественное высказывание.
  2. Дизайн как медиум: прикладное искусство выходит за рамки утилитарности, становясь частью кураторских высказываний.
  3. Материальность и осязание: художники экспериментируют с текстурами, объемами, совмещая двух- и трёхмерные формы.
  4. Сюрреализм и внутренние ландшафты: художники обращаются к памяти, сновидениям, мифологическим структурам как способу интерпретации настоящего.
  5. Региональные институции: усиливается роль музеев и галерей вне столичных центров — они всё активнее формируют арт-ландшафт.

cosmoscow2025 - гжель

Самые интересные стенды ярмарки

  • Галерея Ruarts показала серию новых работ Виталия Тюрлика — от текстильных коллажей до деревянных ассамбляжей. В экспозиции выстраивается нарратив миниатюрного цирка — с актёрами, декорациями и предполагаемым сюжетом, который зритель может достроить самостоятельно.
  • Петербургская галерея (название желательно указать) представила редкие и новые работы Виталия Пушницкого, Керима Рагимова, Тани Ахметгалиевой и других. Стенд устроен как камерный музей, а экспозиция меняется в течение ярмарки — своего рода живой перформанс.
  • Цифровая теплица — проект итальянских художников Луки Бальдокки и Маттео Манделли совместно с приложением KIT 4 KID. Из настоящих горшков «прорастают» цифровые цветы, созданные на основе рисунков студентов фонда «Антон тут рядом». Продажа работ пойдёт на создание Ресурсного центра по аутизму в Санкт-Петербурге.
  • Lumiere Gallery представляет избранную коллекцию фэшн-фотографии: Патрик Демаршелье, Альберт Уотсон, Грег Горман, Мелвин Сокольски и Винсент Питерс.
  • Предметный дизайн Тараса Желтышева и его арт-вселенная Yoomoota включают шахматы, нарды и кресла в виде хищных цветов, автор провёл перформанс «Мастерская художника».
  • pop/off/art представляет Георгия Пузенкова и Ольгу Татаринцеву;
  • Artwin Gallery — монопроект Димы Ребуса;
  • a-s-t-r-a gallery — Кирилла Котешова, Олега Доу и Григория Орехова.
  • HSE ART GALLERY (Школа дизайна НИУ ВШЭ) демонстрирует произведения Юрия Гордона, Игоря Гуровича и Александры Кузнецовой.
  • PENNLAB фокусируется на фотографии — Глеб Косоруков и Юлия Павлова.
  • Резиденции Нижегородской области представили около 30 художников, работающих с темой региона — его истории, среды, идентичности.

Cosmoscow Awards 2025

  • Художник года — арт-группа ПРОВМЫЗА (проект «Семена»).
  • Музей года — Музейный центр «Площадь Мира» (Красноярск).
  • Институция года — Центр творческих индустрий «Фабрика» (Москва).

cosmoscow2025 - один из стендов ярмарки

Итоги продаж 13-й Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow 2025

  • зеркальный лонгборд Mirage Григория Орехова — 5 млн рублей (a—s—t—r—a gallery);
  • Aeterna renascentia Александры Пацаманюк (галерея Deep List) — 5 млн рублей;
  • «Человеческий проект Эпизод #79» Керима Рагимова (Marina Gisich Gallery) — 4,9 млн рублей;
  • гобелен ручной работы «Над Москвой» Ольги Солдатовой (Atelier Choutko) — 2,5 млн рублей;
  • «Этот год самый важный» Натальи Таранцовой (A-House) — 2,5 млн рублей;
  • серия масок «Неуязвимость хрупкости. Маски Венер. Стекло» Аннушки Броше (Elohovskiy gallery) — 1 млн 755 тыс. рублей;
  • «Триединство» Натальи Макаровой (галерея «Палаты») — 1,5 млн рублей;
  • скульптура «Знак дыхания» Димы Филиппова (Anna Nova Gallery) — 1 млн 425 тыс. рублей;
  • панно Water and Sand (3L Gallery) — 1 млн рублей.

Cosmoscow 2025 подтвердила: несмотря на внешние обстоятельства, искусство в России сохраняет энергию, многослойность и способность к трансформации. Оно не просто демонстрируется — оно растёт, пульсирует, вступает в диалог. Внимание к региональному контексту, поддержка институций и собирателей, соединение медиа и практик делают ярмарку не только площадкой, но и инструментом переосмысления культурного ландшафта.

Галина МЕРЗЛИКИНА, искусствовед, эксперт в области современного искусства,
Фото автора

Предыдущая статья
На II Форуме БРИКС «Традиционные ценности» в Бразилии представили список общих ценностей
Следующая статья
Киноцентру «Октябрь» 20 лет!

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru