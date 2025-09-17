XIII международная ярмарка современного искусства Cosmoscow 2025: итоги

В «Тимирязев Центре» завершила тринадцатая международная ярмарка современного искусства Cosmoscow 2025. В экспозиции приняли участие более ста галерей из России и зарубежья. Пространство ярмарки было разделено на пять секций — «База», «Контур», «Тираж», «Дизайн» и «Сообщества», их дополнили десятки дизайнерских студий и институциональных партнёров. Все вместе они создали насыщенную визуально-концептуальную среду, в которой искусство было представлено не только как объект, но и как атмосфера, как часть живого культурного контекста.

Два этажа «Тимирязев Центра» позволили организаторам выстроить чёткую навигацию: галерейная программа, раздел дизайна, партнерские и некоммерческие проекты распределены по функциональным зонам. Визуальную идентичность ярмарки в этом году разработала арт-группа ПРОВМЫЗА — «Художник года» Cosmoscow. Основная тема — фиксация и распад, переходные состояния, монтаж как метафора времени — задала тон как экспозиционному оформлению, так и кураторским стратегиям многих участников.

Ключевыми тенденциями Cosmoscow 2025 года стали:

Искусство как среда: множество стендов устроены как инсталляции, активно включающие пространство и зрителя в художественное высказывание. Дизайн как медиум: прикладное искусство выходит за рамки утилитарности, становясь частью кураторских высказываний. Материальность и осязание: художники экспериментируют с текстурами, объемами, совмещая двух- и трёхмерные формы. Сюрреализм и внутренние ландшафты: художники обращаются к памяти, сновидениям, мифологическим структурам как способу интерпретации настоящего. Региональные институции: усиливается роль музеев и галерей вне столичных центров — они всё активнее формируют арт-ландшафт.

Самые интересные стенды ярмарки

Галерея Ruarts показала серию новых работ Виталия Тюрлика — от текстильных коллажей до деревянных ассамбляжей. В экспозиции выстраивается нарратив миниатюрного цирка — с актёрами, декорациями и предполагаемым сюжетом, который зритель может достроить самостоятельно.

Петербургская галерея (название желательно указать) представила редкие и новые работы Виталия Пушницкого, Керима Рагимова, Тани Ахметгалиевой и других. Стенд устроен как камерный музей, а экспозиция меняется в течение ярмарки — своего рода живой перформанс.

Цифровая теплица — проект итальянских художников Луки Бальдокки и Маттео Манделли совместно с приложением KIT 4 KID. Из настоящих горшков «прорастают» цифровые цветы, созданные на основе рисунков студентов фонда «Антон тут рядом». Продажа работ пойдёт на создание Ресурсного центра по аутизму в Санкт-Петербурге.

Lumiere Gallery представляет избранную коллекцию фэшн-фотографии: Патрик Демаршелье, Альберт Уотсон, Грег Горман, Мелвин Сокольски и Винсент Питерс.

Предметный дизайн Тараса Желтышева и его арт-вселенная Yoomoota включают шахматы, нарды и кресла в виде хищных цветов, автор провёл перформанс «Мастерская художника».

pop/off/art представляет Георгия Пузенкова и Ольгу Татаринцеву;

Artwin Gallery — монопроект Димы Ребуса;

a-s-t-r-a gallery — Кирилла Котешова, Олега Доу и Григория Орехова.

HSE ART GALLERY (Школа дизайна НИУ ВШЭ) демонстрирует произведения Юрия Гордона, Игоря Гуровича и Александры Кузнецовой.

PENNLAB фокусируется на фотографии — Глеб Косоруков и Юлия Павлова.

Резиденции Нижегородской области представили около 30 художников, работающих с темой региона — его истории, среды, идентичности.

Cosmoscow Awards 2025

Художник года — арт-группа ПРОВМЫЗА (проект «Семена»).

Музей года — Музейный центр «Площадь Мира» (Красноярск).

Институция года — Центр творческих индустрий «Фабрика» (Москва).

Итоги продаж 13-й Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow 2025

зеркальный лонгборд Mirage Григория Орехова — 5 млн рублей (a—s—t—r—a gallery);

Aeterna renascentia Александры Пацаманюк (галерея Deep List) — 5 млн рублей;

«Человеческий проект Эпизод #79» Керима Рагимова (Marina Gisich Gallery) — 4,9 млн рублей;

гобелен ручной работы «Над Москвой» Ольги Солдатовой (Atelier Choutko) — 2,5 млн рублей;

«Этот год самый важный» Натальи Таранцовой (A-House) — 2,5 млн рублей;

серия масок «Неуязвимость хрупкости. Маски Венер. Стекло» Аннушки Броше (Elohovskiy gallery) — 1 млн 755 тыс. рублей;

«Триединство» Натальи Макаровой (галерея «Палаты») — 1,5 млн рублей;

скульптура «Знак дыхания» Димы Филиппова (Anna Nova Gallery) — 1 млн 425 тыс. рублей;

панно Water and Sand (3L Gallery) — 1 млн рублей.

Cosmoscow 2025 подтвердила: несмотря на внешние обстоятельства, искусство в России сохраняет энергию, многослойность и способность к трансформации. Оно не просто демонстрируется — оно растёт, пульсирует, вступает в диалог. Внимание к региональному контексту, поддержка институций и собирателей, соединение медиа и практик делают ярмарку не только площадкой, но и инструментом переосмысления культурного ландшафта.

Галина МЕРЗЛИКИНА, искусствовед, эксперт в области современного искусства,

Фото автора