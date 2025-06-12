Россия и Руанда обсудили направления совместной волонтерской работы

9 июня 2025 года в посольстве Республики Руанды в Москве состоялась рабочая встреча, посвящённая развитию международного волонтёрского сотрудничества между Россией и Руандой. В мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов, его помощник, пастор христианской церкви «На Шелепихе» Александр Семченко, а также председатель клуба «Друзья Руанды» в РФ, пастор Павел Колесников. Руандийскую сторону представлял Чрезвычайный и Полномочный Посол Руанды в России, генерал-майор Джозеф Нзабамвита.

На встрече участники обсудили перспективы развития волонтёрского движения между двумя странами, вопросы поддержки молодёжных инициатив и образовательных обменов, а также возможности реализации совместных гуманитарных проектов в сферах здравоохранения, экологии и культуры.

Посол Джозеф Нзабамвита подчеркнул важность укрепления дружественных связей между Россией и Руандой, а также выразил готовность содействовать реализации совместных программ. В свою очередь, Дмитрий Кузнецов отметил значимость народной дипломатии и волонтёрства как инструментов международного сотрудничества.

По итогам встречи стороны договорились разработать дорожную карту совместных проектов, а также провести серию мероприятий с участием волонтёров и общественных организаций. Встреча прошла в тёплой и конструктивной атмосфере, подтвердив взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии партнёрства между Россией и Руандой.