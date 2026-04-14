1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Музей Победы завершил прием работ на конкурс «Вернисаж Победы»

Третий ежегодный международный творческий смотр «Вернисаж Победы», организованный Музеем Победы, подошел к концу. Этот конкурс, предназначенный для профессиональных художников, был посвящен Году единства народов России.

Центральной темой, как отметили в музее, стало «Единство в Победе». Эта тема послужила отправной точкой для создания глубоких и эмоциональных произведений искусства. Художники исследовали идеи сплоченности, коллективной исторической памяти и народной духовной мощи, представив картины и скульптуры, которые демонстрируют важность единства для страны как в прошлом, так и в наши дни.

По результатам отбора, в финал конкурса прошли более десятка живописных и графических работ, а также пять скульптур. Среди отмеченных талантов — художники из столицы и Подмосковья, представители Ростовской, Самарской и Новосибирской областей. В списке финалистов значатся Елена Мельникова, Ирина Кожина, Ольга Мельникова, Константин Селезнев, Виктория Миронова, а также талантливые студенты Колледжа дизайна и декоративного искусства РГХПУ им. С.Г. Строганова.

Конкурс проводился по трем основным направлениям: живопись, графика и скульптура. Жюри, состоящее из профессионалов, оценивало работы, руководствуясь критериями художественного исполнения, новизны идеи, технического мастерства и соответствия общей тематике.

Лучшие произведения, отобранные по итогам конкурса, будут представлены широкой публике на масштабной выставке, которая состоится в Музее Победы на Поклонной горе в Москве в преддверии Дня Победы.

