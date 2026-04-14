Музей Победы завершил прием работ на конкурс «Вернисаж Победы»

Третий ежегодный международный творческий смотр «Вернисаж Победы», организованный Музеем Победы, подошел к концу. Этот конкурс, предназначенный для профессиональных художников, был посвящен Году единства народов России.

Центральной темой, как отметили в музее, стало «Единство в Победе». Эта тема послужила отправной точкой для создания глубоких и эмоциональных произведений искусства. Художники исследовали идеи сплоченности, коллективной исторической памяти и народной духовной мощи, представив картины и скульптуры, которые демонстрируют важность единства для страны как в прошлом, так и в наши дни.

По результатам отбора, в финал конкурса прошли более десятка живописных и графических работ, а также пять скульптур. Среди отмеченных талантов — художники из столицы и Подмосковья, представители Ростовской, Самарской и Новосибирской областей. В списке финалистов значатся Елена Мельникова, Ирина Кожина, Ольга Мельникова, Константин Селезнев, Виктория Миронова, а также талантливые студенты Колледжа дизайна и декоративного искусства РГХПУ им. С.Г. Строганова.

Конкурс проводился по трем основным направлениям: живопись, графика и скульптура. Жюри, состоящее из профессионалов, оценивало работы, руководствуясь критериями художественного исполнения, новизны идеи, технического мастерства и соответствия общей тематике.

Лучшие произведения, отобранные по итогам конкурса, будут представлены широкой публике на масштабной выставке, которая состоится в Музее Победы на Поклонной горе в Москве в преддверии Дня Победы.