Музей Транспорта Москвы отреставрирует мозаику со здания бывшего завода «Москвич»

Четыре мозаичных фриза общей площадью 96 м² и весом более 7500 кг уже демонтировали и отправили на реставрацию. После окончания работ ее разместят в постоянной экспозиции Музея Транспорта Москвы в здании бывшего гаража грузовых машин на Новорязанской улице, дом 27.

Мозаика была выполнена по поручению директора завода «Москвич» Валентина Коломникова в 1970–1972 годах. На панно изображен процесс сборки автомобилей, выпускавшихся на заводе в разные годы: от ГАЗ-А до «Москвич-408». Аналогичных образцов монументального искусства эпохи модернизма на транспортную тематику в Москве не существует.