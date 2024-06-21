Вечер фестивального кино «Клуб Зеро» в Клубе «418»

Интеллектуальный клуб «418» собрал друзей и членов своего сообщества на закрытый предпремьерный показ провокационной драмы «Клуб Зеро», номинированный на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Главную роль в картине исполнила Миа Васиковска («Алиса в стране чудес», «Багровый пик»). Также в фильме сыграла обладательница премии BAFTA Сидсе Бабетт Кнудсен («Инферно», «Правительство», «Тед Лассо»). Режиссер – Джессика Хауснер («Малыш На один вечер московский ресторан BALZI ROSSI стал импровизированным кинотеатром для утонченной аудитории интеллектуального клуба. Выбор площадки оказался неслучайным, говорили в этот вечер не только о кино, но и еде — в широком смысле, и про «ПП головного мозга» как результате психологических проблем человечества, лечить которые и принялось современное фестивальное Представили собравшимся киноманам «Клуб Зеро» кинокритик Егор Москвитин и гастрономический журналист Анна Куклина. Public talk перед просмотром случился на животрепещущие и актуальные темы.

Говорили о том, как родители передают ответственность за своих детей учителю, который злоупотребляет этим доверием, о манипулировании сознанием и почему дети – легкие цели, о современных ценностях: как обществу «продается» тотальное разрушение под видом пользы, о том, что фестивальное кино теперь оголяет острые темы ментального характера и выбирает для этого жанр комедии, социальной фантастики или артхаусного хоррора. Егор Москвитин отметил, что раньше мы такого от Канн и Венеции не ждали, а теперь это норма: одна картина про кризис среднего возраста у мужчин, другая — про гештальт-терапию, третья — про транзактный анализ, четвертая — про юнгианский анализ, etc… «Клуб Зеро» — про РПП. В этом ключе и развернулась дискуссия, которую подхватила гастрообозреватель Анна Куклина. В своей речи она подчеркнула, что еда – часть культуры и источник удовольствий, и отказ от нее по фильму — не просто диета, а симптом глубоких психологических проблем и социального давления.

Обсудить отражение актуальных социально-культурных трендов в киноискусстве и посмотреть «Клуб Зеро» в числе первых зрителей в этот вечер в BALZI ROSSI пришли: Ирина Хакамада, Павел Лунгин, Мария Федорова, Дмитрий Дибров, Дарья Повереннова и Андрей Шаронов, Марианна Максимовская и Василий Борисов, Константин и Ольга Андрикопулос, Ирина Безрукова, Асмик Оболенцева, Ольга Файфман, Филипп Лобачев, Алёна Чехова, Анна Александрова, Антон Азаров, Ксения Суркова, Сарина Турецкая, Галина Мазаева, Мария Лобанова, Алина Каширина, Светлана Арчи, Сусанна Альперина и другие гости вечера.