В Центре Гиляровского открылась выставка «Елена Фабиановна Гнесина и Москва», посвященная жизни и творчеству выдающегося музыканта, общественного деятеля, основателя комплекса музыкальных учебных заведений имени Гнесиных. Выставка, созданная совместно с Российской академией музыки им. Гнесиных, завершит череду юбилейных мероприятий, приуроченных к 150-летию со дня рождения Елены Фабиановны.

Всемирно известный фортепианный педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР, профессор, основатель и руководитель комплекса учебных заведений имени Гнесиных, Елена Фабиановна Гнесина прожила в Москве большую часть своей жизни, начиная с поступления в Московскую консерваторию в 1885 году и до своей смерти в 1967 году. Основанный ей вместе с сестрами и братом «музыкальный комбинат» (две школы, училище и институт) сыграл уникальную роль в формировании системы непрерывного профессионального музыкального образования в России. Елена Фабиановна не только неустанно развивала и совершенствовала каждую ступень этого «комбината», но и стремилась обеспечить наилучшие условия для педагогов и учащихся. Благодаря Гнесиной в Москве был построен целый ряд зданий, в которых и сегодня живут, учатся, работают и выступают школьники, студенты и преподаватели большого Гнесинского дома.

Выставка рассказывает не только о ключевых вехах жизни Гнесиной, но и о ее московских адресах — где она жила и училась, где открывала свои учреждения. Все эти здания формируют особый — гнесинский — историко-культурный рельеф столицы и органично вписываются в сложную морфологию города. В экспозиции посетители увидят подлинные предметы интерьера и быта Елены Фабиановны начала XX века, макет ее легендарного рабочего кабинета внутри Академии имени Гнесиных, а также смогут поближе рассмотреть вывеску «Музыкальное училище имени Е. и М. Гнесиных», с которой началась история гнесинских учебных заведений.

Также зрители увидят программу первого концерта учеников гнесинской школы 1896 года, уникальные ноты с автографами и многое другое. Неповторимую обстановку старой Москвы и квартиры семьи Гнесиных передадут произведения изобразительного искусства, а представить естественные портретные черты Елены Фабиановны поможет ее бюст работы Льва Кербеля, выполненный из белого гипса. Редкие документы из фондов Музея Москвы помогут по-новому взглянуть на деятельность Гнесиных в городе, ставшем для них родным.