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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Музей Транспорта Москвы представил детскую выставку «Откуда и куда такие вопросы?» на Южном речном вокзале

editor
By editor
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Выставка «Откуда и куда такие вопросы?
Выставка «Откуда и куда такие вопросы?». Фото © Сергей Лукьянов

Музей Транспорта Москвы представил выставку для юных пассажиров и их родителей «Откуда и куда такие вопросы?» на Южном речном вокзале. Экспозиция отвечает на самые часто задаваемые и необычные вопросы детей о транспорте: зачем нужны окна в вагонах метро, как транспорт «разговаривает» с нами и друг с другом, почему электробус синий, а пожарная машина красная, кто придумывает маршруты для городского транспорта и многое другое.

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем развивать речные вокзалы. На Южном речном вокзале есть все необходимое, чтобы не просто отправиться в речное путешествие, но и комфортно провести время. Здесь мы организуем познавательные и развлекательные мероприятия, а также представляем интересные выставочные проекты. На новой выставке Музея Транспорта Москвы “Откуда и куда такие вопросы” юные посетители в доступном игровом формате могут узнать больше о городском транспорте», — рассказал заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Задача выставки — помочь родителям и их детям получить правильные ответы на вопросы о транспорте и разных составляющих транспортной системы. Она будет интересна посетителям самого разного возраста, так как для экспозиции разработаны три уровня погружения: для самых маленьких, которым для усвоения информации необходима помощь взрослых, для детей, которые уже способны самостоятельно погрузиться в материал, и уровень для более взрослой аудитории.

Выставка «Откуда и куда такие вопросы?». Фото © Сергей Лукьянов
Выставка «Откуда и куда такие вопросы?». Фото © Сергей Лукьянов

Экспозиция разделена на три тематических пространства. Первый раздел посвящен запахам, материалам и звукам транспорта. Он начинается с интерактива, где можно услышать характерные запахи метро, автобусов и трамваев. Посетители узнают, что такое креозот и на каких объектах транспорта можно почувствовать аромат бобов тонка и пиона. Здесь также можно познакомиться с основными материалам, из которых изготавливают транспортные средства. У детей и взрослых появится уникальная возможность прикоснуться к настоящим артефактам из коллекции музея: фрагменту линкруста метровагона типа В — специальных обоев, которые использовали раньше в интерьерах вагонов метро, светорассеивателя маршрутного огня, билетного компостера, ленты маршрутоуказателя трамвайного вагона и другим предметам. В этом же разделе представлена иллюстрация, которая поможет разобраться в расцветке городского транспорта и ответить на вопросы, почему все электробусы синие, а линии метро разного цвета.

Второй раздел экспозиции расскажет, какие виды транспорта существуют и почему их так много, а интерактивная зона «Конструктор транспорта» позволит посетителям создать все существующие виды городского транспорта и даже придумать новые, на изобретение которых будет выдан патент. Отдельная зона посвящена устройству салона разных видов городского транспорта.

В третьем разделе посетители увидят, чем отличаются маршруты разных видов транспорта, а также узнают, почему в городе не может быть только метро, только автобуса или только трамвая. Здесь можно сыграть в игру, в которой необходимо проложить маршрут автобуса через остановки на определенных заданием точках.

Выставка «Откуда и куда такие вопросы?». Фото © Сергей Лукьянов
Выставка «Откуда и куда такие вопросы?». Фото © Сергей Лукьянов

К идее выставки команду музея подтолкнули сами дети. В ее основе лежат ответы на вопросы, которые были заданы юными посетителями на мастер-классах и интерактивных занятиях в Музее Транспорта Москвы.

«Выставка “Откуда и куда такие вопросы” получилась по настоящему детской, веселой и яркой, это настоящее интерактивное путешествие в мир вопросов и ответов о транспорте. Мы включили в выставку подлинные исторические артефакты из нашей коллекции, дополнили ее мультимедийными элементами и познавательными играми, создав абсолютно свободное пространство для исследования нашим юным посетителем. С каждым предметом можно взаимодействовать: потрогать, послушать звуки и запахи. А еще дети смогут попробовать себя в транспортных профессиях: сконструировать свой вид транспорта и построить новые маршруты», — добавила директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

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