«КиноРепортер» вручил «Событие года»

28 ноября в Москве состоялась 12-я церемония вручения наград ведущим представителям российской киноиндустрии и телевидения. Торжественный прием прошел в знаменитом архитектурном шедевре XVIII века — «Особняке на Волхонке».

Среди более чем 200 присутствующих известных медийных персон были Владимир Мединский, Антон Златопольский, Александр Жуков, Кирилл Крок, Сергей Шакуров, Нина Шацкая, Джаник Файзиев, Павел Гусев, Сергей Безруков, Евгений Дятлов, Рубен Дишдишян, Александр Домогаров, Александра Урсуляк, Алла Сигалова, Алена Бабенко и многие другие.

По традиции вела церемонию основательница и главный редактор журнала «КиноРепортер» Мария Лемешева. Она напомнила, что в этом году сразу восемь картин стали «миллиардниками» по кассовым сборам, а общий сбор отечественного проката составил более 16 млрд рублей, что свидетельствует о большом успехе российского кинематографа.

«Наша премия “Событие года” на протяжении 12 лет отмечает самые важные, знаковые, а иногда даже судьбоносные явления в кинематографе. Несмотря на все трудности и испытания, с которыми столкнулось российское кино за последние годы, оно колоссальным образом преобразилось. Раньше мы стремились к неким зарубежным эталонам. Но сегодня можно с уверенностью утверждать, что мы смогли выйти из этой ненужной гонки. Сейчас российское кино — это международный знак качества», — с этих слов начала церемонию Мария Лемешева.

Награды лауреатам были вручены в десяти номинациях. Но «КиноРепортер» раздал одиннадцать заветных звезд. В этом году впервые в номинации «Открытие года» победителями стали сразу два молодых артиста — Ярослав Могильников за сериал «Юг» Ивана Соснина и Лев Зулькарнаев за сериал «Она такая классная» Кирилла Дышлового.

«Это моя самая любимая номинация. Найти, открыть талант, рассказать о нем — миссия нашего журнала. Последнее время обложки у нас посвящаются начинающим артистам, потому что мы понимаем, как важно в начале творческого пути получить доступ к широкой публике», — подчеркнула Мария Лемешева.

Чести вручить награду удостоилась актриса Елена Николаева.

«Помимо меня в зале есть еще мои молодые коллеги. Это и Марк Эдельштейн, и Саша Верещагина, и Ярослав Могильников, и Александр Яценко. Это наша молодая братия, на плечах которой будет строиться будущее отечественного кинематографа. Так что, как писал Бродский: “Пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность”», — сказал Лев Зулькарнаев.

«Актрисой года» стала Светлана Иванова, исполнившая главную роль в сериале «Эль Русо» режиссера Сергея Мокрицкого. Эта киноистория о неожиданно вспыхнувшей страсти между агрессивным следователем из Буэнос-Айреса (выходцем из России) и скромной молодой женщиной, живущей в общине староверов, которую и играет Иванова.

«Женщина привносит в этот мир красоту, а уж талантливая и красивая женщина — и вовсе невероятная комбинация», — отметила Мария Лемешева.

Вручил награду актер Театра Вахтангова Александр Горбатов.

«Спасибо, дорогие сценаристы, что пишете для нас, девочек, такие роли. Спасибо, режиссеры, за то, что нас так снимаете. Спасибо всем моим партнерам, с кем я работала в этом году. Вот мой “киносын” Ярик Могильников получил тоже приз, поэтому я еще как “киномама” здесь. Пусть у нас будет больше классных фильмов и киноролей», — заключила Светлана Иванова.

«Актером года» назван Александр Яценко, получивший награду за два проекта — «Ненормальный» и «Я знаю, кто тебя убил». Приз вручила актриса Ангелина Стречина.

«Фильмом года» признана лента «Воздух» об авиационном полку, защищающем «Дорогу жизни», соединяющую блокадный Ленинград с остальной страной в годы Великой Отечественной войны. Режиссер фильма — Алексей Герман-младший, продюсер — Константин Эрнст.

«Это серьезное авторское высказывание. Картина собрала актеров, которые так блистательно, и одновременно просто и драматично, показали участников тех героических и трагических событий, что давняя история стала близка и понятна сегодняшнему зрителю», — заметила Мария Лемешева.

Для вручения награды на сцену вышла актриса Александра Урсуляк.

«Мы снимали, несмотря на пандемию, бури, морозы. Мы старались передать дух времени. Нам важно было рассказать о цене победы. Здорово, что картину оценили. Спасибо жюри», — сказал в видеообращении Алексей Герман-младший, представляющий в эти дни нашу страну на Фестивале российского кино в Сербии.

Получить приз вместо него вышел Сергей Безруков, сыгравший в картине командира авиационного полка Алексея Астафьева.

Победителем в номинации «Мастер-класс года» стал народный артист России Сергей Шакуров, сыгравший безутешного отца в новой части сериала «Мосгаз. Дело № 10: Метроном».

«Эту награду мы вручаем настоящему мэтру, человеку, который своей жизнью, своими ролями, стал для нас и кумиром, и примером, и учителем. Прекрасно, что этот человек продолжает творить и вдохновлять всех нас на новые свершения», — сказала Мария Лемешева.

Сергей Каюмович в ответном слове поблагодарил Первый канал и отметил, что согласился принять участие в проекте, так как не сомневался в профессионализме его создателей.

«Медиаперсоной года» назван креативный продюсер Comedy Club Гарик Харламов, который, по словам Марии Лемешевой, не только замечательный шоумен, но и отличный актер. Вручила приз легенда отечественного телевидения Анна Шатилова.

Награда в номинации «Прорыв года» досталась ленте Александра Андрющенко «Сто лет тому вперед».

«Этот проект смог объединить поколения: взрослых — вернуть в детство, а детей — увлечь новой вселенной», — подчеркнула Мария Лемешева.

Объявить победителя выпала честь актрисе Марусе Климовой.

«Хитом года» стал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова. Вручила награду актриса Полина Максимова.

«Для нас всех это важный проект в карьере. После него жизнь у нас всех очень изменилась. Спасибо, что так случилось», — сказала актриса Анна Пересильд, исполнившая в сериале одну из главных ролей и ставшая в этом году лауреатом премии «Аванс» журнала «КиноРепортер».

«Звездой года» был признан Сергей Безруков. Награду присудили не только за актерское мастерство, продемонстрированное в фильме «Воздух» и сериале «Плевако», но и за успешное руководство Московским Губернским театром, а также ту работу, которую он проводит с молодежью из новых территорий России, где идут боевые действия. Вручили приз актрисы Любовь Толкалина, проникновенно прочитавшая стихотворение Сергея Есенина как посвящение актеру, и Мария Михалкова-Кончаловская.

Сергей Безруков отметил, что премия в этом году собрала невероятное количество потрясающих и талантливых артистов и режиссеров, и выразил надежду, что так будет и впредь.

Награда в номинации «Проект года» присуждена исторической картине «Столыпин», режиссер Алексей Андрианов, продюсеры Екатерина Жукова, Мария Ушакова и Антон Златопольский. Как подчеркнула ведущая церемонии, конкурентов у сериала не было.

«В этом фильме соединились все художественные составляющие: и актерские работы, и картинка, и смыслы. Тема роли личности в истории, как никогда, актуальна сегодня, и во многом именно поэтому “Столыпина” можно по праву назвать одним из лучших кинопроизведений этого года», — сказала Мария Лемешева.

Награду вручил помощник Президента Российской Федерации Владимир Мединский.

Получая приз, исполнитель главной роли Александр Устюгов признался, что хочется разделить награду — звезду «КиноРепортера» — между всеми создателями ленты, так как кино — это искусство коллективное.

Все гости отметили атмосферу и уровень церемонии и то, что «Особняк на Волхонке», выбранный в этом году для проведения награждения, как нельзя лучше соответствовал событию, добавляя ему красоты и торжественности.