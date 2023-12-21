Музей Транспорта Москвы представил инсталляцию «Самавто» в зале ожидания Северного речного вокзала

Музей Транспорта Москвы представил инсталляцию о самых ярких отечественных самодельных автомобилях в своем выставочном пространстве на Северном речном вокзале. «Самавто» — четвертый и заключительный проект музея в рамках цикла «Транспортный дизайн».

Инсталляция рассказывает о феномене советского автомобилестроения, который зародился в 1930-е годы и обрел массовость в 1960-е годы. В гаражах, подвалах и даже жилых квартирах самодельщики создавали самые разные автомобили — спорткары, внедорожники, вездеходы и даже амфибии, которые могли передвигаться на суше и по воде.

«В Советском Союзе культура “сделай сам” появилась в условиях дефицита массового производства техники для широких слоев населения. Это вынуждало людей самим собирать нужные им устройства: радиоприемники, косилку для травы и даже автомобиль. Со временем любители технического творчества стали объединяться в сообщества единомышленников. Так появилось “самавто” — движение энтузиастов, которые строили автомобили своими руками. Страсть к автомобилю в тандеме с невозможностью его купить давала советскому человеку сделать простой вывод — если ты сильно чего-то желаешь, нужно создать это самому. В конечном итоге самодельные автомобили стали не только делом жизни их создателей, но и важной частью транспортной истории нашей страны», — рассказала директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

На выставке представлены подлинные детали и мастер-модели самодельных автомобилей, а также большое количество архивных фотоматериалов, открыток и вырезок из советских журналов. С помощью таймлайна, представленного на выставке «Самавто», можно проследить, как развивалось движение с 1930-х годов до наших дней: основные события, главные герои и знаковые автомобили, созданные самодельщиками.

Инсталляцию дополняют специально созданные для проекта коллажи арт-группы МишМаш. Иллюстрации подготовлены на основе архивных фотографий из коллекции Владимира Киреева.

Фото - Сергей ЛУКЬЯНОВ