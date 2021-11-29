Галерея Syntax представила новый выставочный проект Кирилла Лебедева (Кто)

Устоявшиеся фразеологизмы для Кирилла – давняя тема и привычный материал. В новом проекте он переиначивает числовые идиомы и названия художественных произведений, делая их чуть большими, добавляя к обычным «+1», тем самым подрывая устоявшиеся стереотипные выражения, предлагая зрителю дополнить и его собственные знаковые, привычные, обыденные числительные. Это как в спорте, как на соревнованиях тренер говорит спортсмену: еще один кружок, еще один прыжок, ты же можешь больше. Вот с этим «ты можешь» и работает автор.

У Кирилла Лебедева, известного под ником «Кто», есть огромное преимущество и перед теми, кто работает в области современного искусства, занимая комфортные пространства институциональных (да и самоорганизованных) художественных площадок, и перед теми, кто практикует искусство на улице, погружаясь в небезопасные стихии города. Территория, интересующая Кирилла, значительно превосходит ограниченные задачи, которые решают как «классические» художники, так и стрит-артисты.

Редкий дар – совмещать постконцептуальную дискурсивность и рискованные интервенции в урбанистическую среду, – позволил художнику «вскрыть» особенности коммуникации с профессиональным зрителем и случайным прохожим. Захват внимания происходит через систему знаков, которыми Кирилл Кто замещает материальность «произведения искусства», независимо от того, о каком именно искусстве идет речь. Каноны современного искусства, равно как и нормы стрит-арта он подвергает испытанию через вовлечение посторонних обеим системам семантических элементов, нарушающих правила игры.

Для горожан Кирилл Кто приготовил набор знаков, заменивших традиционные, уже привычные тэги граффитистов. Вместо своего имени он оставляет жестовый след или образную конструкцию, которые постепенно стали эквивалентом его подписи. Его «лестница-самолазка» появляется в самых непредсказуемых местах — в маленьких закрытых дворах окраин и на центральных проспектах Москвы, и внимательный взгляд цепляется за знакомые контуры, означающие присутствие (для большинства – анонимного) автора. Эффект узнавания вызывает и подпись, возникающая как физическое вторжение в материальность городской среды – речь идет, конечно, о миндалевидных разрезах на баннерах и сетках, закрывающих фасады зданий. Вырезы-глаза проникают в фактуру скрытого за стыдливыми покровами тела города, напоминая в механике своего производства опыты Лучио Фонтаны. Многофункциональная задача квази-подписи захватывает, помимо прочего – например, критики современной столичной урбанистики, эстетического комментария к практике уличных художников и т.д., и проблему расширения экспозиционных границ традиционной выставочной работы.

Если для города художник предлагает серийность единообразного приема, прошивающего весь объем города по всем районам и округам, то в галереи отправляет то, что могло бы с лёгкостью оказаться за её стенами, – афористичные и абсурдистские, поэтические текстовые узоры на фоне яркого цветного фона. Коммуникация со зрителем моментально приватизируется, сохраняя потенцию митингового воззвания. То, что могло бы стать версией прямого визуального обращения к тысячам обитателей мегаполиса, приглушает голос автора, однако, как кажется, служит матрицей для грядущих интервенций. В то же время, пластическая форма, которая по всем своим особенностям, будто рождена для музейных стен, отправляется в бесконечное путешествие по географическим просторам перенаселённой Москвы. И представляется, что в своей работе Кирилл Кто занят преимущественно не сочинением посланий и не пролифирацией визуальности, а последовательным тестированием самого поля деятельного существования искусства.

Выставка завершит работу 21 декабря 2021 года.

Александра ОБУХОВА

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