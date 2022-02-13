Музей-усадьба «Остафьево — Русский Парнас» представил выставку «А. С. Пушкин. Линия жизни в медали»

Имя Александра Сергеевича Пушкина, как и даты 6 июня и 10 февраля, дороги всем нам. В день памяти русского поэта его образ воплотился в медальерном искусстве. 160 произведений, выполненных как в России, так и за рубежом, (Армения, Болгария, Новая Зеландия, США, Чехословакия и другие) представлены на экспозиции.

Остафьево — усадьба, неразрывно связанная с Александром Пушкиным. Он бывал здесь не раз. Чуть менее четверти века назад в усадьбе уже проходила выставка памятных медалей, связанная с личностью поэта. С тех пор коллекция пополнилась новыми экспонатами.

Страницы биографии и произведения Пушкина представлены на медалях. Лицейские года, Южная ссылка, Болдино, последние годы, юбилеи со дня рождения. Каждый экспонат — произведение искусства. На нас смотрит не только сам поэт, но и герои «Маленьких трагедий», на медалях запечатлены дуэльные пистолеты, карты, лира — душа поэта.

Выставка открыта до 17 июля 2022 года.

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