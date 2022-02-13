Проект «Удивительное путешествие озорника» художницы Анны Титовой представлен в Музее Вадима Сидура

Музей Вадима Сидура и Московский музей современного искусства представляют масштабный совместный проект «Удивительное путешествие озорника» — исследовательскую работу художницы Анны Титовой, которая переосмысляет обновленную постоянную экспозицию музея Вадима Сидура. Работа над проектом заняла несколько лет и включает также реконструкцию утраченных скульптур Сидура и взаимодействия c общественными организациями районов Перово и Новогиреево. Проект стал результатом длительного исследования Анной Титовой средств и практик воспроизводства социокультурных связей, которые работают в урбанистических средах. Вдохновляясь критическим прочтением модернистских градостроительных утопий, гендерными исследованиями субъективности и концепцией распределенного действия в «новом материализме» Джейн Беннет, художница изучает условия, при которых иерархические культурные системы превращаются в открытые и инклюзивные среды, а иммерсивность становится включенностью, наделяющей публику новым уровнем агентности. Проект проходит при поддержке Artwin Gallery и компании Aledo.

Анна Титова. Проект Инклюзивного павильона. 2019-2021 годы

«Удивительное путешествие озорника» состоит из нескольких частей: на первом этаже представлены результаты работы с личным архивом Вадима Сидура, на втором — с местными самоорганизациями, в частности с MamasUp и «Перово Архитектурное». С момента своего появления в стенах бывшего цветочного магазина в 1989 году и особенно после передачи здания в фонд Московского музея современного искусства в 2018 году, Музей Сидура стремится к тому, чтобы быть уникальной открытой средой для зрителей с различными потребностями и возможностями. Проект Титовой предлагает новый формат встречи зрителей и зрительниц с произведениями, используя языки инсталляции, скульптуры и анимации. Своего рода эмблемой проекта стал анимированный мальчик Гопи, персонаж, придуманный Сидуром для иллюстраций к сказке индийского писателя Васамурти «Удивительное путешествие озорника» (1969), повествующей о том, как один «озорник», уменьшившись до размера муравья, провел день в мире насекомых и научился состраданию, отваге и заботе о ближних.

Вид экспозиции Анна Титова. Удивительное путешествие озорника, музей Вадима Сидура: Анна Титова, Тусовка, 2019-2021; Вадим Сидур, Сидящая, 1964; Анна Титова, Атлас, 2019-2021. Фото: Иван Ерофеев, 2021

Проект предлагает по-новому увидеть роль музея, переосмыслить ее через призму идеи «общественного архива», то есть коллекции, открытой для всех, исходя из понимания культуры как «общественного ресурса, а не объекта национальной собственности» (Клер Бишоп), и концепта радикального образования, в основе которого лежит идея о том, что произведение — это не сокровище, которое нужно охранять, а узел социальных отношений, relational object, призванный содействовать освобождению тех, кто им пользуется социально и политически (Лиджия Кларк). Произведением здесь становится сама новая форма организации социального пространства, возникающая из переосмысления категории «современного» и связей искусства с локальными историями, имеющими транслокальную или универсальную значимость. Предложенная Титовой модель инклюзивной экспозиционной среды призвана не столько выразить мнение какого-либо привилегированного меньшинства, сколько рассказывать истории и представлять интересы социальных групп, которые, как и права таких сообществ, недостаточно представлены либо маргинализированы.

Анна Титова (р. 1984, Улан-Удэ) — художница, работает с различными медиа, в том числе инсталляцией, фотографией, скульптурой и видео. Окончила Школу искусств в Глазго, Шотландия (2006), Институт проблем современного искусства, Москва (2008), магистратуру Академии искусств Валанд, Гётеборг, Швеция (2010). Самая молодая участница 54-й Венецианской Биеннале (2011), специальный приглашённый гость Манифесты 10 (2014) и Армори Шоу (2017). Стипендиат гранта «Молодой художник» музея «Гараж» (2015) и участница 1-й Триеннале российского современного искусства музея «Гараж» (2017). Участница Московской Биеннале современного искусства (2015), 1-й Рижской Биеннале современного искусства (2018) и Уральской индустриальной биеннале современного искусства (2019). В 2014 году Титова со-основала Агентство Сингулярных Исследований (АСИ) – независимую платформу для критического обсуждения актуальных вопросов искусства и художественного дискурса. Персональные проекты включают: «Множества переопределяют город» (Cube.Moscow, 2021), «Flower Power. Архив» (ММOМА, 2019), «Обращение инициативной группы» (ЦТИ «Фабрика», 2018), «Капсула времени» (Lentos Kunstmuseum Linz, 2016), «Пункт обмена» (Галерея Artwin, 2016), «Парк Дистопия» (ЦТИ «Фабрика» 2015), Observatorium (флигель жилого дома, Санкт-Петербург, 2014) и др. Живет и работает в Москве.

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