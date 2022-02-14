ПЕРМЬ: Владислав Наставшевс готовит оперу «Евгений Онегин»

«Евгений Онегин», наряду с «Пиковой дамой», — одно из самых любимых оперных детищ Петра Ильича Чайковского. Работая над ним с горячей увлеченностью, композитор не задавался целью воплотить в опере всё многообразие пушкинского романа в стихах, а сосредоточился на создании психологически точных портретов главных героев.

Для Пермского театра оперы и балета, который носит имя великого русского композитора, обращение к его партитурам — событие особенной значимости. Владиславс Наставшевс — латышский композитор и режиссер — слывет «гиперромантиком» и «сторонником аскетичного театра». Окончив мастерскую Льва Додина в Санкт-Петербургской академии театрального искусства и получив режиссерское образование в Колледже искусства и дизайна им. Святого Мартина, свои первые работы он поставил в Лондоне и Риге.

Для российской публики его открыл «Гоголь-центр». Первая постановка режиссера на музыкальных подмостках — «Искатели жемчуга» Жоржа Бизе на Камерной сцене Большого театра — была признана критиками одним из центральных событий прошлого театрального сезона. Пермский «Евгений Онегин» станет первой работой Наставшевса на большой оперной сцене.

Премьера состоится 1, 2, 3, 5 апреля 2022 года.

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