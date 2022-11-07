18 ноября 2022 года Государственный музей Востока представляет выставку «Дхокра: небесное и земное в традиционной бронзе индийских племён». Всего в экспозиции будет представлено около 300 предметов искусства.
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На выставке будут показаны предметы из личной коллекции Сергея Витальевича Кармалито, журналиста-международника и дипломата, работавшего в Индии. В конце 1970-х годов он начал собирать произведения малых народов и племён, населяющих Индию, отлитых в технике дхокра, и за четверть века, в общей сложности проведенных в этой стране, у него скопилось более 300 образцов дхокры — от мелкой пластики до крупных скульптурных изображений.
Слово «дхокра» переводится как «старейший» и произошло от названия группы мастеров-кочевников западно-бенгальского племени Дхокра Кармар, которые из поколения в поколение занимались обработкой металлов. В середине 20 века литейщики начали использовать имя дхокра как свое кастовое обозначение. Они свободно передвигались, доходя до Раджастхана и Кералы. С течением времени группы мастеров оседали в племенных территориях штатов Мадхья-Прадеш, Чхаттисгарх, Орисса, Западная Бенгалия, Джхарканд и Андхра-Прадеш.
В традиционной индийской технике бронзового литья «дхокра» используется метод литья по «утраченной восковой модели». Это самая древняя из известных технологий литья цветных металлов. В Индии она используется уже более 4000 лет. Создатели техники дхокра, вдохновлялись мотивами окружающей природы. Мастера отливали различные произведения – это ритуальные предметы: фигуры божеств и мифологических существ для домашних алтарей; статуэтки людей: танцоров и музыкантов, ремесленников и деревенских жителей; множество фигурок различных животных; женские украшения; посуда и предметы для дома: подсвечники, масляные светильники, подставки. Изделия различаются по размеру: это могут быть небольшие алтарные статуэтки и утварь, или крупные скульптуры коней и слонов, статуи богов и людей чуть ли не в полный человеческий рост, сложные, многофигурные алтари, где в подробностях представлены мифологические события; ажурные панно или столбы для ворот, двери и калитки с множеством изображений, составляющих единую композицию.
Народное литье в технике утраченной восковой модели сохраняет древнейшие приемы и традиционные формы. Оригинальная модель изготавливается из воска каждый раз заново, и поэтому каждая скульптура неповторима — никогда не применяются многоразовые литейные формы.
Тематика произведений ваятелей из индийских племён имеет очень широкий спектр, простираясь от возвышенного и небесного до вполне земного и обыденного: среди их изделий есть как божества и мифологические персонажи, так и композиции, запечатлевшие бытовые сценки, и забавные детские игрушки, и необычайно выразительные фигурки домашних животных, диких зверей, птиц.
Экспозиция будет дополнена авторскими фотографиями Сергея Витальевича Кармалито.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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