Пианист Александр Ключко впервые на белгородской сцене!

Концерт пройдёт в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».

11 ноября в Большом зале Белгородской филармонии состоится концерт Симфонического оркестра под управлением заслуженного деятеля искусств РФ Рашита Нигаматуллина. Солировать будет лауреат международных конкурсов Александр Ключко (фортепиано, Москва).

Александр Ключко родился в 2000 году в Саранске. Учился в Московском государственном колледже музыкального исполнительства им. Ф. Шопена, в парижской Нормальной школе музыки (класс Рены Шерешевской). В настоящее время – студент Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского (класс Павла Нерсесьяна). В 2022 году был удостоен I премии и золотой медали на Международном конкурсе пианистов, композиторов и дирижеров им. С. В. Рахманинова (Москва).

Его выступления проходили в Большом, Малом залах Московской консерватории, Московской филармонии, Зале Альфреда Корто (Париж), Большом театре, Palacio Festivales de Cantabria (Сантандер), Дворце Каталонской музыки (Барселона) и др.

В программе концерта – Концерт №2 для фортепиано с оркестром К. Сен-Санса, Симфония №2 И. Брамса.

Начало в 19:00.

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