Концерт «Ромео и Джульетта – от барокко до мюзикла» состоится в Музыкальной гостиной усадьбы Васильчиковых

Вниманию гостей усадьбы представляется великолепная музыка трех веков, посвященная бессмертной трагедии Шекспира о влюбленных из Вероны. Как много других великих творцов она вдохновила на создание шедевров! Оперы, балеты, фильмы, мюзиклы и многие другие произведения искусства, созданные по мотивам «Ромео и Джульетты», стали неотъемлемой частью культурного наследия многих стран.

Организаторы концерта с любовью отобрали фрагменты из них – не только мировые хиты, но и малоизвестные жемчужины, которые достойны внимания. В программе прозвучат арии из опер Гуно, Беллини, Ваккаи, отрывки из балета Прокофьева, симфоническая увертюра-фантазия Чайковского, тема любви из кинофильма «Ромео и Джульетта» композитора Рота, а также отрывки из бродвейского мюзикла «Вестсайдская история» Бернстайна и, конечно же, AIMER – легендарный дуэт из нашумевшего французского мюзикла «Ромео и Джульетта».

В концерте примут участие Лауреаты всероссийских и международных конкурсов: Олеся Кравченко (орган), Ольга Сиушкина (меццо-сопрано), Владислав Шавров (баритон).

В этот вечер состоится ПРЕМЬЕРА сочинения для органа Алины Небыковой «Сердце Джульетты»!

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