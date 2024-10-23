Музей-заповедник «Архангельское» представил выставку «Сюжеты и символы. Богини Олимпа»

Неизвестный скульптор. Диана Версальская

В античной мифологии и в созданных на основе греческой и римской культуры произведениях искусства XVIII–XIX веков тема сюжетов и символов занимает значительное место. Cюжетно-тематическое и символическое разнообразие произведений искусства, создающих художественный облик усадьбы Архангельское, органично сочетает в себе античные, европейские и российские традиции.

Статуи, графика, слепки с резных камней и предметы декоративно-прикладного искусства раскрывают богинь Олимпа как обладательниц уникального влияния, способностей и даров. В Верхнем зале Колоннады будет представлено более 100 предметов. Среди них – копии иллюстраций из раритетных изданий фонда редких книг, экран в неоклассическом стиле с вышивкой «Венера и Амур у жертвенника» XIX века, ваза с изображениями Дианы и Меркурия первой четверти XIX века, часы-тарель с изображение Минервы в доспехах и шлем, тарелка с жанровой миниатюрой «Поклонение Артемиде Эфесской».

«Произведения из княжеской коллекции – увлекательные образцы «для воспитания способности воспринимать прекрасное в искусстве». Просвещенные люди прошлого легко считывали смысл символов и развития сюжета, скрытого за тем или иным мифологическим персонажем. Первая выставка нашей серии была посвящена Амуру, сейчас мы представляем богинь Олимпа — обладательниц уникального влияния, способностей и даров», — рассказывает куратор Анастасия Москалева.

Образы богинь Олимпа в виде произведений искусства были широко представлены в усадьбе: живопись и декоративно-прикладные предметы в убранстве залов Дворца, гравюры и иллюстрированные издания в книжном собрании, коллекция резных камней и слепков с изображениями богинь и присущих им атрибутов. Изящная игра дворцового и паркового пространства, где вместо стен и колонн – листва шпалер и стволы лиственниц и лип, вместо полотен с пейзажами Робера – виды парка с руинами, портиками, гротами и колоннами, показывает неразрывную связь искусства с природой.

«Среди зеленых партеров и террас регулярного сада царят Венера, Юнона, Минерва и Диана и благословляющие произрастание растений и плодородие Флора и Церера. Рассматривая сюжеты, встречающиеся в скульптуре, предметах декоративно-прикладного искусства, графике и старинных книгах, можно не только познакомиться с разнообразием иконографии и атрибутов, но и, разгадать скрытые за ними смыслы», – добавляет со-куратор Татьяна Гусаковская.