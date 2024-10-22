Выставка «Искусство как путь» открылась в Галерее Беляево

В Галерее Беляево Объединения «Выставочные залы Москвы» откроется персональная выставка художника-мультистилиста Ирины Хабибовой «Искусство как путь». На выставке будут представлены – серия женских психологических портретов, пейзажи, цветочные композиции, жанровые работы и другие живописные сюжеты, выполненные в разных техниках.

Ирина Хабибова – художник-мультистилист, член МОСХ России, член МСХ, Международного художественного фонда, академик международной академии творчества, куратор и организатор выставочных проектов, автор около 200 выставок в России и за рубежом. Обладая ярко выраженной индивидуальностью и самодостаточностью, эстетическим мировосприятием и особой творческой манерой, художник создаёт свой собственный уникальный мир.

Мультистилизм с точки зрения автора проекта – это, прежде всего, большой профессиональный кругозор и опыт в различных областях. А мультистилист – человек, создающий произведения в разных стилях с одинаковым трепетом и любовью, привыкший решать задачи любой степени сложности, не боящийся трудностей и предрассудков и находящийся в поиске новых индивидуальных решений. Ирине Хабибовой не интересно писать в одной манере. Узкая специализация, как жёсткие рамки, ограничивающие возможности художника. Главным критерием выбора стиля становится оптимальная выразительность, позволяющая точней раскрыть творческий замысел.

Творчество для Ирины Хабибовой – это осмысление жизни и окружающего мира через образное понимание; через создание самых характерных, ярких образов с помощью своих материалов и техник, для понимания смысла и проблем, какие хотел высказать художник. Неотъемлемые части бытия, такие как философия любви, добра, красоты, зашифрованные в работах Ирины, создают чувство вневременного равновесия, которым автор делится со зрителем.