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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Выставка «Искусство как путь» открылась в Галерее Беляево

editor
By editor
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художник ирина хабибова

В Галерее Беляево Объединения «Выставочные залы Москвы» откроется персональная выставка художника-мультистилиста Ирины Хабибовой «Искусство как путь». На выставке будут представлены – серия женских психологических портретов, пейзажи, цветочные композиции, жанровые работы и другие живописные сюжеты, выполненные в разных техниках.

Ирина Хабибова – художник-мультистилист, член МОСХ России, член МСХ, Международного художественного фонда, академик международной академии творчества, куратор и организатор выставочных проектов, автор около 200 выставок в России и за рубежом. Обладая ярко выраженной индивидуальностью и самодостаточностью, эстетическим мировосприятием и особой творческой манерой, художник создаёт свой собственный уникальный мир.

Мультистилизм с точки зрения автора проекта – это, прежде всего, большой профессиональный кругозор и опыт в различных областях. А мультистилист – человек, создающий произведения в разных стилях с одинаковым трепетом и любовью, привыкший решать задачи любой степени сложности, не боящийся трудностей и предрассудков и находящийся в поиске новых индивидуальных решений. Ирине Хабибовой не интересно писать в одной манере. Узкая специализация, как жёсткие рамки, ограничивающие возможности художника. Главным критерием выбора стиля становится оптимальная выразительность, позволяющая точней раскрыть творческий замысел.

Творчество для Ирины Хабибовой – это осмысление жизни и окружающего мира через образное понимание; через создание самых характерных, ярких образов с помощью своих материалов и техник, для понимания смысла и проблем, какие хотел высказать художник. Неотъемлемые части бытия, такие как философия любви, добра, красоты, зашифрованные в работах Ирины, создают чувство вневременного равновесия, которым автор делится со зрителем.

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