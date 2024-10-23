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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваНаталья Которева представила свой первый сольный концерт «Семь оттенков осени»

Наталья Которева представила свой первый сольный концерт «Семь оттенков осени»

editor
By editor
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наталия котарева - концерт

Певица Наталья Которева представила свой первый сольный концерт «Семь оттенков осени» в ДК «Юбилейный» города Королева. Название шоу – это комбинация из любимого времени года и любимого числа! В программу вошли 25 композиций, как сольных, так и в дуэте с Юрием Аскаровым, репером SKOMOROX, а также сыном Николаем.

«Наташа умеет дружить, умеет дружить искренне, и я счастлив, что я являюсь её другом, хотя казалось бы, я из другой оперы, я из непоющих, в отличии от неё, но нас, в первую очередь, связывает человеческая и творческая дружба. Всегда, когда я свободен, я прибегаю к ней на концерт и делаю это с удовольствием», — поделился Юрий Аскаров.

Режиссером мероприятия выступила сама артистка. На протяжении трех месяцев, ежедневно, она готовила шоу-программу совместно с танцорами и музыкантами.

Концерт состоял из трех частей и проходил полностью под аккомпанемент живых музыкантов, а создать захватывающую атмосферу помогли шоу-балет, классический балет в пуантах, акробатический дуэт из цирка, и даже цыганский коллектив «Ехали цыгане», а также пиротехнические и световые элементы программы.

В завершение вечера Наталья Которева поблагодарила всех зрителей за поддержку и любовь. Она отметила, что каждый концерт — это не просто выступление, а обмен энергией и эмоциями, который вдохновляет её на новые творческие свершения. Программа этого вечера стала началом новой главы в её карьере, и артистка выразила уверенность, что впереди её ждут ещё более яркие и запоминающиеся шоу.

Зрители покидали зал в приподнятом настроении, обсуждая увиденное и слышанное. Многие делились впечатлениями о том, как Наталья смогла создать настоящую атмосферу тепла и уюта, что, безусловно, стало ключевым элементом успешного шоу. Блестящая работа команды сделала этот вечер поистине незабываемым.

Впереди у Натальи множество планов — новые концерты, творческие коллаборации и подготовка к выпуску долгожданного альбома. Она стремится продолжать развивать своё искусство и дарить своим поклонникам уникальные моменты радости и вдохновения. К сожалению, отдохнуть не получится — её ждет новый этап творчества, полный идей и необычных задумок, которые, несомненно, порадуют её зрителей.

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