Ярмарка современного искусства Art Russia и международный арт-форум открываются в Москве во второй раз

Вто­рая ярмар­ка совре­мен­но­го искус­ства Art Russia и меж­ду­на­род­ный арт-форум прой­дут в «Гости­ном дво­ре» с 1 по 4 апре­ля 2021 года. Меро­при­я­тие, рас­ки­нув­ше­е­ся на 13 000 м2 выста­воч­ной пло­ща­ди, собе­рёт более 100 худож­ни­ков и 40 гале­рей. На пло­щад­ках фору­ма и лек­то­рия в офлайн- и онлайн-фор­ма­те высту­пят более 80 рос­сий­ских и меж­ду­на­род­ных экс­пер­тов в обла­сти куль­ту­ры и искус­ства, сре­ди кото­рых извест­ные кол­лек­ци­о­не­ры, кура­то­ры выста­вок, искус­ство­ве­ды, худож­ни­ки и пред­ста­ви­те­ли веду­щих арт-инсти­ту­ций, кото­рые рас­ска­жут о буду­щем искус­ства и арт-биз­не­са, инно­ва­ци­ях и тех­но­ло­ги­ях в этой области.

Ярмар­ка Art Russia Fair, как заду­мы­ва­ли её орга­ни­за­то­ры — Кор­по­ра­ция «Синер­гия» и Synergy Art — ещё в про­шлом году, ста­ла местом, где преж­де все­го выстав­ля­ют­ся рабо­ты худож­ни­ков из России.

Е. Фро­ло­ва и В. Лобов

«Рос­сия — стра­на огром­но­го твор­че­ско­го потен­ци­а­ла. У нас боль­шое коли­че­ство худо­же­ствен­ных школ, школ искус­ства, твор­че­ских мастер­ских и худо­же­ствен­ных вузов. Выпуск­ни­ки этих инсти­ту­ций еже­год­но попол­ня­ют ряды худож­ни­ков, кото­рым необ­хо­ди­ма проч­ная собы­тий­ная линей­ка арт-меро­при­я­тий, поз­во­ля­ю­щая им раз­ви­вать­ся, делить­ся сво­им твор­че­ством с дру­ги­ми и обме­ни­вать­ся опы­том с кол­ле­га­ми. Искус­ству в целом необ­хо­ди­мы пло­щад­ки, где худож­ни­ки и гале­ри­сты могут заявить о себе и при­влечь новых поку­па­те­лей, кол­лек­ци­о­не­ры — попол­нить свои собра­ния, а зри­те­ли — не толь­ко полу­чить эсте­ти­че­ское удо­воль­ствие, но и про­све­тить­ся на темы искус­ства и куль­ту­ры», — отме­ча­ет соос­но­ва­тель Art Russia Fair Ели­за­ве­та Фролова.

2020‑й год, отме­чен­ный кови­дом и свя­зан­ны­ми с ним огра­ни­че­ни­я­ми, надол­го лишил людей выста­вок и дру­гих куль­тур­ных меро­при­я­тий. И в этом году в рос­сий­ском обще­стве мож­но наблю­дать повы­шен­ный спрос на каче­ствен­ные арт-собы­тия. Поэто­му орга­ни­за­то­ры ожи­да­ют ещё боль­ше посе­ти­те­лей Ярмар­ки, чем в про­шлом году (напом­ним, в 2020‑м году меро­при­я­тие посе­ти­ли 20 000 чело­век), и, конеч­но же, боль­шие сум­мы продаж.

«На сего­дняш­ний день арт-рынок Рос­сии пока­зы­ва­ет опре­де­лён­ный рост: хоро­шие циф­ры про­даж мы видим у аук­ци­он­ных домов, а так­же ярма­рок искус­ства, в свя­зи с чем мы пред­по­ла­га­ем хоро­ший финан­со­вый резуль­тат это­го года и у участ­ни­ков наше­го меро­при­я­тия», — отме­ча­ет Ели­за­ве­та Фролова.

Что­бы попасть на выстав­ку, худож­ни­кам и гале­ре­ям необ­хо­ди­мо было прой­ти отбор кура­тор­ско­го совета.

В кура­тор­ский состав собы­тия вошли: Силь­ван Леви — кол­лек­ци­о­нер, соос­но­ва­тель DSL Collection; Ека­те­ри­на Смо­льян­ни­ко­ва — арт-юрист, коор­ди­на­тор про­ек­та Cartier, осно­ва­тель арт-рези­ден­ции и арт-про­ек­та, выпуск­ни­ца Sothebys Institute of Art, кол­лек­ци­о­нер; Юлия Руб­ле­ва — управ­ля­ю­щий парт­нёр ООО «IBG», обще­ствен­ный дея­тель, колум­нист The World Magazine, осно­ва­тель про­ек­та #АРТМЕЦЕНАТ; Ели­за­ве­та Фро­ло­ва — соос­но­ва­тель Art Russia Fair.

В рам­ках Art Russia Fair будет пред­став­лен кура­тор­ский про­ект — стенд с воз­мож­но­стью прой­ти вир­ту­аль­ную экс­кур­сию по пер­во­му digital-музею DSL Collection.

«Мы как орга­ни­за­то­ры собы­тия поста­ра­лись создать уни­каль­ные для рос­сий­ско­го арт-мира усло­вия, в рам­ках кото­рых дали воз­мож­ность худож­ни­кам пер­со­наль­но пред­ста­вить своё твор­че­ство на пло­щад­ке. В то же вре­мя мы пони­ма­ем зна­чи­мость гале­рей для мира искус­ства, поэто­му, объ­еди­няя худож­ни­ков и гале­ри­стов на одной пло­щад­ке, мы верим, что это даст им ещё боль­ше воз­мож­но­стей позна­ко­мить­ся и начать про­дук­тив­ное сотруд­ни­че­ство. Что под­твер­ди­лось успеш­ны­ми при­ме­ра­ми пер­вой ярмар­ки — напри­мер, худож­ни­ца Вик­то­рия Вейсбрут ста­ла рези­ден­том гале­реи «11.12». Оба были участ­ни­ка­ми про­шло­год­ней Art Russia Fair 2020.

Art Russia Fair 2021 откры­ва­ет год круп­ных арт-собы­тий Рос­сии. Мы верим, что наша Ярмар­ка откро­ет новые име­на, новые кол­лек­ции и поспо­соб­ству­ет пер­спек­тив­ным зна­ком­ствам в арт-сообществе».

Более подроб­ная инфор­ма­ция о ярмар­ке пред­став­ле­на на офи­ци­аль­ном сай­те по пред­ло­жен­ной ссылке.

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