Музей-заповедник «Остафьево» отправил более 3 тысяч книг в ДНР и ЛНР

17 июля в Государственном музее-заповеднике «Остафьево» завершилась, проходившая в течение месяца, благотворительная акция «Солдатская библиотека». В рамках акции неравнодушные люди передавали в музей книги для библиотек при военных госпиталях, для детских садов, школ и поселковых библиотек ДНР и ЛНР.

— Стенды с интересными книгами и настольными играми просто необходимы в военных госпиталях. Ребята часто просят что-то почитать в процессе реабилитации после ранений. Нередки случаи, когда бойцы берут книги как талисманы и увозят их с собой после выздоровления. Мы благодарны всем, кто поддержал акцию и передал книги, чтобы была возможность организовать как можно больше солдатских библиотек. В итоге, нам удалось за короткий срок собрать более трех тысяч книг, — отметил директор музея-заповедника «Остафьево» Юрий Евтюхин.

Проект по созданию солдатских библиотек стартовал 11 мая 2024 года, в день празднования десятилетия создания Донецкой Народной Республики. Организаторами выступили Комитет Народного Совета Донецкой Народной Республики по поддержке участников СВО, Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций и волонтерское объединение «Дорога добра». На сегодняшний день уже открыто 6 библиотек в разных медучреждениях Донецкой Народной Республики, где проходят лечение наши раненые защитники. 19 июля будет открыта уже седьмая по счёту «Солдатская библиотека», которая пополнится книгами из Остафьева.

— Буквально месяц назад из Остафьева нам передали для отправки на фронт детские письма для солдат. Хочу отметить, что с музеем у нас ведется системная работа поддержки: были акции и по сбору канцелярии для детей, сейчас мы больше сделали акцент на фантастику и детективы, а до этого мы собирали детские книги, историческую и классическую литературу, которые пошли в школы и библиотеки отдаленных уголков Донецкой республики, — поделилась руководитель волонтерского объединения «Дорога добра» Олеся Климук.

Активное участие в акции приняли жители Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы, образовательные и культурные учреждения. Среди переданных книг преобладают детективы и фантастика, классическая и детская литература. В акции приняло участие большое количество обычных людей, которые приходили вместе с детьми, приносили книги в хорошем состоянии из семейной библиотеки.

Помимо книг, коллектив музея-заповедника собрал средства и закупил самое необходимое для бойцов: перевязочные материалы, эластичные бинты, влажные спиртовые салфетки, средства от насекомых, шприцы и другую гуманитарную помощь для отправки в зону СВО.

Акция «Солдатская библиотека» проводилась в музее-заповеднике «Остафьево» в течение месяца. Любой желающий мог передать в музей литературу, настольные игры для библиотек при военных госпиталях, а также книги для дошкольников, школьников и студентов. Соответствующие пункты сбора были организованы у стойки администрации в музее, а также в киоске на центральном входе.

Все собранные книги будут доставлены в госпитали, школьные и поселковые библиотеки ДНР и ЛНР волонтерским объединением «Дорога добра».

Для музея-заповедника «Остафьево» это уже не первая благотворительная акция. Так, например, в прошлом году в рамках акции «Книги детям» было собрано и отправлено в новые регионы более 10 тысяч книг для детей на русском языке.