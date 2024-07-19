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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUМузей-заповедник «Остафьево» отправил более 3 тысяч книг в ДНР и ЛНР

Музей-заповедник «Остафьево» отправил более 3 тысяч книг в ДНР и ЛНР

editor
By editor
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музей-заповедник-остафьево

17 июля в Государственном музее-заповеднике «Остафьево» завершилась, проходившая в течение месяца, благотворительная акция «Солдатская библиотека». В рамках акции неравнодушные люди передавали в музей книги для библиотек при военных госпиталях, для детских садов, школ и поселковых библиотек ДНР и ЛНР.

— Стенды с интересными книгами и настольными играми просто необходимы в военных госпиталях. Ребята часто просят что-то почитать в процессе реабилитации после ранений. Нередки случаи, когда бойцы берут книги как талисманы и увозят их с собой после выздоровления. Мы благодарны всем, кто поддержал акцию и передал книги, чтобы была возможность организовать как можно больше солдатских библиотек. В итоге, нам удалось за короткий срок собрать более трех тысяч книг, — отметил директор музея-заповедника «Остафьево» Юрий Евтюхин.

Проект по созданию солдатских библиотек стартовал 11 мая 2024 года, в день празднования десятилетия создания Донецкой Народной Республики. Организаторами выступили Комитет Народного Совета Донецкой Народной Республики по поддержке участников СВО, Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций и волонтерское объединение «Дорога добра». На сегодняшний день уже открыто 6 библиотек в разных медучреждениях Донецкой Народной Республики, где проходят лечение наши раненые защитники. 19 июля будет открыта уже седьмая по счёту «Солдатская библиотека», которая пополнится книгами из Остафьева.

— Буквально месяц назад из Остафьева нам передали для отправки на фронт детские письма для солдат. Хочу отметить, что с музеем у нас ведется системная работа поддержки: были акции и по сбору канцелярии для детей, сейчас мы больше сделали акцент на фантастику и детективы, а до этого мы собирали детские книги, историческую и классическую литературу, которые пошли в школы и библиотеки отдаленных уголков Донецкой республики, — поделилась руководитель волонтерского объединения «Дорога добра» Олеся Климук.

Активное участие в акции приняли жители Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы, образовательные и культурные учреждения. Среди переданных книг преобладают детективы и фантастика, классическая и детская литература. В акции приняло участие большое количество обычных людей, которые приходили вместе с детьми, приносили книги в хорошем состоянии из семейной библиотеки.

Помимо книг, коллектив музея-заповедника собрал средства и закупил самое необходимое для бойцов: перевязочные материалы, эластичные бинты, влажные спиртовые салфетки, средства от насекомых, шприцы и другую гуманитарную помощь для отправки в зону СВО.

Акция «Солдатская библиотека» проводилась в музее-заповеднике «Остафьево» в течение месяца. Любой желающий мог передать в музей литературу, настольные игры для библиотек при военных госпиталях, а также книги для дошкольников, школьников и студентов. Соответствующие пункты сбора были организованы у стойки администрации в музее, а также в киоске на центральном входе.

Все собранные книги будут доставлены в госпитали, школьные и поселковые библиотеки ДНР и ЛНР волонтерским объединением «Дорога добра».

Для музея-заповедника «Остафьево» это уже не первая благотворительная акция. Так, например, в прошлом году в рамках акции «Книги детям» было собрано и отправлено в новые регионы более 10 тысяч книг для детей на русском языке.

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