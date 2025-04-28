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Музейные фонды Ясной Поляны обретут новое место хранения

editor
By editor
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Работа с объектами незавершенного строительства продолжается на территории музея-усадьбы Льва Толстого под Тулой. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на второй этап проекта, включающий реконструкцию фондохранилища. Ранее эксперты рассмотрели проектную документацию реставрационных мастерских в рамках первого этапа.

Разновысокое здание фондохранилища общей площадью 4567,5 кв. м будет иметь 3-4 этажа, включая мансарду и цокольный уровень. Оно расположено на обособленном участке музея-усадьбы «Ясная Поляна» и составляет единый комплекс вместе с другими объектами незавершенного строительства — фестивальным центром и реставрационными мастерскими.

Проектные решения для завершения строительства фондохранилища разработаны с учетом обследования текущего состояния здания, в том числе фундаментов, стен, кровли, перекрытий и других архитектурно-конструктивных элементов. «Каждое из помещений оснастят современным оборудованием, которое будет обеспечивать условия хранения и научной работы с коллекциями и архивными фондами на уровне ведущих отечественных и мировых музейных центров. Отдельные площади выделят для оцифровки ценных материалов и приема посетителей», — сообщил главный эксперт проекта Кирилл Кунаков.

Помимо архивной и научно-исследовательской работы в здании фондохранилища планируют устраивать выставки, культурно-просветительские мероприятия и другие активности для привлечения в Ясную Поляну новых потоков туристов.

Заказчик — Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства». Генеральный проектировщик – ООО «ПСК Строймонолит».

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