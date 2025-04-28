Музей Мирового океана представил выставочный проект, посвященный морским десантам

26 апреля состоялось открытие выставки «Морской десант. Берег Балтики. 1941-1945» – флагманского проекта Музея Мирового океана к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он развернулся на музейной набережной у подводной лодки Б-413 и на двух этажах павильона Военно-морского центра.

Выставка рассказывает о малоизвестных эпизодах совместных действий частей армии и флота на начальном и завершающем этапах Великой Отечественной войны – высадке морских десантов в Петергофе у парка Александрия в октябре 1941 года и на косе Фрише-Нерунг в Восточной Пруссии (ныне – Балтийская коса, Калининградская область) в апреле 1945 года. Концепция проекта состоит в отражении исторической взаимосвязи между военными операциями на разных берегах Балтики, героизма морских десантников, проявленного при борьбе с врагом, в сохранении памяти о тех событиях и преемственности поколений.

Работа над выставкой велась совместно с ГМЗ «Петергоф». В реализации проекта также принимали участие Российское военно-историческое обществе, Дважды Краснознаменный Балтийский флот, Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого, парково-музейный комплекс «Старый Люнет» и Музей героев нового времени Z.

Для выставки были подобраны уникальные экспонаты: личные вещи командующего Балтийским флотом адмирала Владимира Трибуца, форма, награды и документы участников штурма косы. В витринах представлены модели бронекатеров, тральщиков и автомобилей-амфибий с которых осуществлялась высадка. Значимое место в экспозиции заняли работы фотокорреспондентов Леонида Коровина и Аркадия Шайхета, непосредственных участников событий. Отдельным блоком представлена тема профессиональной подготовки российских морских пехотинцев, их экипировка и вооружение, основные средства высадки от барж и катеров до десантных кораблей.

Специально для выставки была создана мультимедийная инсталляция «Штурм косы Фрише-Нерунг», которая в графической форме рассказывает о ходе операции и ее главных участниках. А калининградский художник Евгений Машковский написал картину «Подвиг экипажа торпедного катера 802. 26 апреля 1945 года». Эпизод для сюжета художественной работы был выбран мастером совместно с историками музея. На полотне появились исторические персонажи: пулеметчик Василий Кибальный, который 26 апреля со своим расчетом в числе первых высадился на берег и совершил подвиг, уничтожив несколько десятков солдат противника; боцман торпедного катера ТК № 802 Юрий Иванов – геройски погибший в бою при отражении вражеских атак.

«В год юбилея Великой Победы и 320-летия морской пехоты России нам хотелось создать выставку, которая нашла бы отклик у всех, чей жизненный путь либо история семьи связаны с Балтийским флотом. Это выставка о верности долгу и служении Родине, о связи между поколениями и тому славному пути, который наша армия и флот прошли за 80-лет, подтверждая свою боеготовность и непобедимость. Музей Мирового океана – место, где хранится память о морской истории России, её главных этапах и викториях – надеюсь на выставку о морских десантах придут все, кому интересна эта тема и страницы последних дней войны на Балтийском море», – отметил генеральный директор Музея Мирового океана, кандидат исторических наук Денис Миронюк.

Перед открытием выставки в Музее Мирового океана прошла научно-практическая конференция «Морской десант. Война на море», основной темой которой стали морские десанты на Балтийском море в ходе Великой Отечественной войны. Также на пленарном заседании обсуждались актуальные проблемы военно-морской истории; героизм воинов-моряков в ходе СВО; отражение военной тематики в музейной практике; военно-историческое наследие России; содействие военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи.