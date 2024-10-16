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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUМузейный город ВДНХ удостоился награды конкурса «Корпоративный музей»

Музейный город ВДНХ удостоился награды конкурса «Корпоративный музей»

editor
By editor
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музейный город вднх

Главная выставка страны приняла участие в VI Всероссийском конкурсе «Корпоративный музей». Жюри высоко оценило несколько проектов Музейного города ВДНХ и отметило их вклад в развитие культурно-просветительской деятельности.

Проект «Музыкальная ночь в Музейном городе ВДНХ», проведенный в рамках общегородской акции «Ночь в музее» в 2023 году, удостоен диплома второй степени в номинации «Лучшее музейное мероприятие». Событие объединило 35 площадок, которые посетили 79 тысяч человек. Посетителей ожидала насыщенная событийная программа: выставки, экскурсии, театрализованные представления, концерты и лекции. Специальный музыкальный плейлист и тематические подводки по радио стали украшением вечера, а кафе и рестораны ВДНХ работали допоздна.

В номинации «Лучшие образовательные проекты корпоративного музея» лауреатом стал Музей городского хозяйства города Москвы, расположенный в павильоне №5. Экспозиция рассказывает, как функционируют системы городского хозяйства, создающие комфортную среду в мегаполисе. Это не первая награда музея — ранее его отметили премией в номинации «Открытие года».

Главная выставка страны ежегодно участвует в конкурсе «Корпоративный музей» и неизменно получает заслуженное признание. Так, в 2023 году проект тематических маршрутов, объединяющих объекты Музейного города ВДНХ, получили статус лауреата в номинации «Развитие территории». В прошлом году дипломом участника также был отмечен Музей ВДНХ, который считается лучшей стартовой точкой для знакомства с Выставкой.

Ранее, в 2022 году, Музей ВДНХ стал победителем в номинации «Лучшая экскурсионная программа» с экскурсией «Интеллектуальная прогулка. Культурный код ВДНХ». Тематическая прогулка связала музейное пространство с исторической территорией ВДНХ, включающей знаменитые фонтаны «Дружба народов», «Каменный цветок» и павильоны советских республик.

Музейный город ВДНХ — крупнейшее сообщество собственных площадок и объектов резидентов Выставки. Более 25 музейно-выставочных пространств ведут активную просветительскую и образовательную деятельность для посетителей разных возрастов.

Национальная премия «Корпоративный музей» проводится с 2018 года. За 6 лет было представлено 675 проектов от 345 участников. География участников охватывает всю страну — от Калининграда до Дальнего Востока.

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