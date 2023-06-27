Искусство искусственного интеллекта от сети китайских закусочных Чихо

Сеть китайских закусочных Чихо запускает свою метавселенную на платформе Roblox, в которой пользователь пройдет путь от депрессивного бесцветного мира до психоделической арт-институции с постмодернистскими отсылками на популярную культуру. Пользователи смогут обменивать внутриигровую валюту - чихоины - на бонусы в оффлайн точках, ежедневно получать нейропророчества в специальной комнате предсказаний, делать селфи и слушать музыку, созданную искусственным интеллектом. Мир Чихо - это портал в свободную реальность.

Metaverse art становится новым средством синтеза искусства и технологий для достижения социальных и маркетинговых целей. Популярные, а также начинающие художники могут использовать эту цифровую платформу нового поколения для создания или производства захватывающих произведений искусства с помощью гарнитур виртуальной реальности или создания собственных игр. Metaverse известен тем, что предоставляет достаточно места и возможностей для эффективного проявления творчества.

В 2023 году сеть китайских закусочных Чихо в своей метавселенной, представленной в виде игры*, задействовала искусственный интеллект для нейротворчества. Решение в пользу игровой онлайн-платформы Roblox, самой востребованной и быстрорастущей метавселенной, неслучайно: основной плейс, обби (obstacle course), представляет собой полосу препятствий, которая плавно погружает пользователя в метавселенную. Очень сложное обби с плавающей камерой становится нелегким челленджем для любого игрока.

Выбранный roblox-жанр «эстетик рум» с четырьмя локациями намекает на детально проработанный мир, где есть место и digital art в «галерее визуальных образов», и генерации саундтреков, вышедших из-под пера искусственного интеллекта. Нейрогалерея и нейромузыка были созданы при помощи таких al-программ, как my.soundful, soundraw, midjourney. Приятная игровая музыка напоминает лаунжевый плейлист популярных стриминговых сервисов, но пользователь должен учитывать, что саундтреки сгенерированы специальными программами под присмотром разработчиков из компании MetaGRIBS.

Авторы проекта реализуют более глубокую связь между искусством и зрителем, чтобы привлечь тысячи пользователей онлайн-игры. Метавселенную, реализованную компанией MetaGRIBS, также можно настроить для создания движущихся цифровых аватаров и скульптур, через которые можно проходить и взаимодействовать с разных точек зрения. Пользователи и арт-сообщество смогут прогуляться по саду скульптур, за короткое время ощутить более глубокую связь с искусством, или же прочувствовать шанхайскую ночную жизнь в режиме реального времени.

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* По ссылке можно посмотреть видеозаписи экрана игры, размещенных на странице Сети китайских закусочных Чихо в социальной сети ВКонтакте.

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