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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUРезиденты платформы Простор сняли шоу с Алексеем Столяровым, Сатиром, Янчиком и другими...

Резиденты платформы Простор сняли шоу с Алексеем Столяровым, Сатиром, Янчиком и другими звёздами в VK Видео

editor
By editor
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шоу

Финалисты направления «Шоу» креативной платформы Простор и VK Видео сняли пилотные проекты с участием популярных блогеров: Алексея Столярова, Сатира, Янчика, SQWOZ BAB, Маш Милаш, Саши Ваш и Ильи Куруча. Они доступны к просмотру эксклюзивно на платформе VK Видео. Кураторами программы выступили творческое объединение КЛИККЛАК и продюсеры VK Видео.

Креативная платформа Простор и VK Видео подводят итоги программы для креативных и исполнительных продюсеров «Шоу». В программу было подано свыше тысячи заявок, из которых жюри выбрало лучшие креативные идеи. Далее на протяжении программы участники дорабатывали и улучшали свои концепции. Шесть финалистов под кураторством экспертов стали создателями трёх эксклюзивных пилотов — «Опасное направление», «Презентации» и «За деньги да».

В документальном проекте «Опасное направление» ведущие Алексей Столяров и Илья Сатир исследуют аномальные места России и связанные с ними легенды и мифы. В пилотном выпуске ребята отправились в урочище Шушмор, где за 150 лет пропали десятки людей. Серию снимали креативный продюсер Роза Петросян и исполнительный продюсер Сабина Зайнуллина: «Мы не просто хотели создать travel-проект, но и изучили статистику: в 2023 году спрос на мистический контент у россиян вырос на 34%, по данным Forbes. Также мы заметили, что наш потенциальный ведущий Алексей Столяров начал публиковать ролики на эту тему. Всё это вдохновило нас на создание проекта „Опасное направление“. Наша цель в проекте — не заставить людей верить в мистику, а показать, что многие истории — мифы, оставляя решение за зрителем. Мы учитываем отзывы и сделаем выводы для будущих выпусков, если проект будет продлён».

«Презентации» — шоу в ностальгической стилистике Windows XP и 98. В нём комики хотят узнать, чья презентация смешнее. В пилотном выпуске ведущий – Саша Ваш, гостем стал Илья Куруч. Соревнуются в искусстве презентаций Оля Карзакова, Илья Стрелков, Ян Карпунькин и Максат Садыков. Их задача — впечатлить гостя. Выпуск снимался креативным продюсером Алёной Синичкиной и исполнительным продюсером Екатерины Мамедовой.

В проекте «За деньги да» — вечеринка мечты со звёздами. Ведущий Марат SQWOZ BAB позвал в дом толпу людей и двух известных блогеров — Маш Милаш и Янчика. Им предстоит собрать себе по одной команде из пяти случайных человек. Вместе они участвуют в конкурсах, чтобы подзаработать, а заодно выяснить, на что готовы пойти ради совсем небольшой суммы денег.

Пилотный выпуск снимался под руководством креативного продюсера Сергея Панова и исполнительного продюсера Кати Пермяковой: «Самый главный опыт, который мы все выносим из Простора, — это прямая коммуникация с лидерами индустрии, которые всегда помогут и подскажут, как действовать. Не каждый день можно с ними встретиться, а ещё задать вопрос и получить на него классный ответ».

Простор от VK — это платформа для развития молодых талантов креативных индустрий: дизайна, музыки, медиаарта, веб-сериалов, музыкальных видео и других. Участники становятся частью творческого комьюнити и могут пройти обучение у настоящих профессионалов. Совместно c VK Видео была реализована программа для креативных и исполнительных продюсеров «Шоу». Помимо направления «Шоу», на платформе представлено более десяти практико-ориентированных программ, которые предоставляют молодым талантам возможность для самореализации и развития навыков.

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