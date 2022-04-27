Музею-заповеднику «Зарайский кремль» объявлена благодарность Президента Российской Федерации

Указом Президента РФ за вклад в подготовку и проведение мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского, благодарность Президента Российской Федерации объявлена государственному бюджетному учреждению культуры Московской области «Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль».

В 2021 году после реставрационных работ открылся Музей-усадьба Ф.М. Достоевского «Даровое», входящий в состав Государственного музея-заповедника «Зарайский кремль».

«Работы по созданию музея начались еще в 2015 году. Эта был сложный и последовательный проект от археологических работ на территории усадьбы, историко-архивных изысканий, реставрации и музеефикации усадьбы до восстановления сада, – сказала министр культуры Московской области Елена Харламова. – Горжусь тем, что у нас получилась уникальная усадьба семьи Фёдора Михайловича Достоевского, где будет сохраняться литературное наследие писателя. Искренне восхищаюсь командой музея-заповедника «Зарайский кремль», которая верила в возрождения усадьбы и заражала своей верой всех нас».

Экспозиционное пространство во флигеле музея-усадьбы условно делится на две части. Первая – интерьерная – занимает две комнаты. Здесь по образцам 30-х годов XIX века реконструированы пространства гостиной и женской спальни-кабинета.

Вторая часть экспозиции – мультимедийная – отражает этапы формирования усадьбы и рассказывает о том, какие ее образы нашли отражение в творчестве писателя.

Имение «Даровое» было куплено родителями Достоевского в 1831 году, и вплоть до 1836 года семья каждую весну переезжала туда из московской квартиры.

До наших дней в Даровом сохранились сады, въездная аллея, пруд, созданный по воле матери писателя, старый Нечаевский погост, Брыков лес (Федина роща) и липовый парк.

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