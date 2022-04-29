Фонд Потанина представит уникальные российские музеи на телеканале «Россия – Культура»

Благотворительный фонд Владимира Потанина совместно с телеканалом «Россия – Культура» запускает новый масштабный проект – документальный цикл «Музеи без границ». Фильмы будут выходить в эфире телеканала с 30 апреля по 9 мая. Автор и ведущая проекта – Фекла Толстая.

Документальный цикл состоит из восьми короткометражных фильмов, снятых в разных регионах России – в Поволжье и за Уралом, в крупных городах и небольших селах. Каждый фильм – рассказ о деятельности музеев нового типа, которые не только сохраняют историческое наследие, но и выходят за рамки привычной музейной деятельности, используя современные форматы взаимодействия с аудиторией. Музеи, принявшие участие в проекте, являются победителями грантовых конкурсов Фонда Потанина в рамках благотворительных программ «Музей без границ», «Меняющийся музей в меняющемся мире» и «Эффективная филантропия».

Генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева: «Музей – это важная часть нашей жизни, пространство знания и творчества. Хочется, чтобы музеи развивались, становились более современными и открытыми, поэтому Фонд стремится поддерживать интересные и необычные музейные проекты. В нашем документальном цикле — истории о том, как музеи могут идти в ногу со временем и отвечать потребностям посетителей. Фильмы получились действительно увлекательными: вместе с ведущей и героями зритель отправляется в путешествие по разным уголкам нашей страны и окунается в удивительную творческую атмосферу. Мы признательны Фекле Толстой и ее команде, в также телеканалу «Культура» за возможность делиться лучшими практиками».

Автор и ведущая проекта Фекла Толстая: «На наших глазах музеи меняются. Из чопорных хранилищ старых предметов они превращаются в живые пространства, где с посетителем говорят на понятном ему языке, ведут с ним диалог, обращаются к его чувствам. Я хочу показать лучшие примеры музеев нового типа. И сама разобраться, для чего же в наше время нужны музеи. Для проекта мы искали людей неравнодушных. Если человек яркий, увлеченный, то все вокруг наполняется жизнью».

Героями документального цикла стали Пермский музей современного искусства PERMM, музей «Коломенская пастила», Тотемское музейное объединение, Омский музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля, Ивановский музей промышленности и искусства, музей деревни Учма Ярославской области, музей истории Екатеринбурга и музеи «Альтес Хаус» и «Дом китобоя» в Калининграде.

С подробным расписанием выхода фильмов можно ознакомиться на сайте smotrim.ru.

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