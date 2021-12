MAS’screens – Галерея «MAS» представляет новое направление

Галерея «MAS» рада сообщить об открытии нового направления деятельности MAS’screens. Эта категория будет представлена работами в формате new media art и NFT. «Для нас важно сохранить как оффлайн традицию, так и развиваться в онлайн направлении», — считает основательница галереи, Марианна Персианова.

Открывает категорию MAS screens проект «Hall of Fake», международная онлайн выставка художников, работающих в формате new media. «Hall of Fake» — это авторский проект цифровой художницы @valia_paella, который позволил объединить креаторов разных стран для того, чтобы сформировать арт ответ новой медиареальности с её трендами (фейк-ньюз, культура отмены, цифровая этика, информационный пузырь) в формате онлайн-выставки. Цель такой художественной интерпретации — повышение цифровой культуры общества и осведомлённости о роли фактчекинга в нынешнюю эпоху.

Экранно-цифровая культура создала синдром информационного пузыря, который возник и усиливается алгоритмом социальных сетей, когда каждый из нас получает в ленте выдачи только тот фрагмент информации о мире, который складывает за него искусственный интеллект. Это поляризует общество на микро группы по интересам, способствует нетерпимости к противоположному мнению и порождению фейк-ньюз. В основе идеи постера проекта «Hall of Fake» — эффект прозрачного фона из фотошопа, дополненного «тёплыми зонами внимания» технологии отслеживания «eye tracking». В данном контексте это отсылает к тому, что в сегодняшней повестке нам необходимо уделять особенное внимание цифровой этике, вопросам фактчекинга, чтобы сделать инфополе прозрачнее и безопаснее, не смотря на кликбейт распространение фальсифицированных материалов в эпоху экономики внимания.

Помимо самих работ планируется онлайн трансляция public talk с авторами и экспертами. Следите за новостями на сайте галереи www.mas-gallery.ru проекта и в инстаграм ленте проекта @hallofffake.

