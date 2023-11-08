В ГМИРЛИ имени В.И. Даля представили выставку «Из истории книжной торговли России», приуроченной к 65-летнему юбилею книжного магазина «Москва».

Книжная торговля в столице берет начало с середины XVI века. Печатный двор располагался на Никольской улице, подле Кремля. Книги продавали тоже недалеко. Издательское дело, книжные лавки, позже – базары, журналы – всё это создавало книжную культуру, классику отечественной литературы.

Имена Александра Смирдина, Николая Некрасова, Маврикия Вольфа невозможно представить без имен Фёдора Достоевского, Антона Чехова, Александра Пушкина, Михаила Лермонтова. Их имена, их произведения тесно связаны с книжно-издательским делом.

Документальные материалы – книжные сборники, справочники, богатый иллюстративный корпус, афиши и плакаты, посвящённые культуре чтения и книгам, представлены в выставочных залах. Имена Владимира Маяковского и Варвары Степановой соседствуют с именем Бориса Кустодиева. История книжного дела – от типографии до рождения магазина «Москва» – в фотографиях, воспоминаниях, книгах, обложках, литографическом материале, снабжённом комментариями и пояснениями. Литографии, старопечатные книги, гравюры, портреты владельцев книготорговых домов, стихотворения и воспоминания – всё о книгах и чтении в разрезе истории, её писателей и поэтов, её рекламы и продвижения от 1920-х годов до нашего времени.

«Мой издательский опыт и вся моя жизнь, проведенная среди книг, утвердили меня в мысли, что есть только два условия, которые обеспечивают успех книги: — Очень интересно. — Очень доступно. Эти две цели я всю жизнь и преследовал», – писал Иван Сытин.

Вторая половина ХХ века – рождение магазина «Москва» на Тверской улице – запечатлено не только в документах, грамотах, письмах, благодарностях и видеоматериалах (Юрий Норштейн, Юрий Рост – среди гостей), но и частной коллекции Марины Каменевой, возглавляющей магазин «Москва» с 1991 года – читаю все – от пионеров до лошадей, мышей и рыб. Магазин живёт и развивается до сегодняшнего дня. Для многих он – воспоминания из детства, для других – студенчества и зрелых лет, но для всех – друг. Как и книга.

Марина АБРАМОВА

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