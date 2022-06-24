Чему учиться сегодня, чтобы быть востребованным специалистом завтра: ведущие вузы страны примут участие в «Российской креативной неделе».

Что такое NFT и метавселенная? Как устроен арт-рынок? Как создать свой собственный бренд одежды и заработать на этом? Как разработать компьютерную игру и преуспеть, где и чему учиться, чтобы быть востребованным специалистом в сфере креативных индустрий?

7-10 июля на форуме «Российская креативная неделя» (Парк Горького, Москва) в рамках молодежной программы пройдут круглые столы, дискуссии и презентации от ведущих вузов страны, посвященные самым актуальным вопросам. Лидеры креативных индустрий, преподаватели и эксперты поделятся своим опытом, обсудят вызовы, с которым сталкиваются молодые специалисты сегодня.

Ключевые дискуссии пройдут при участии представителей более 10 ведущих вузов России: НИУ ВШЭ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, РГУ им. А.Н. Косыгина, Московского политехнического университета, МАРХИ, Севастопольского государственного университета, Волгоградского государственного университета и др.

Всего на молодежной площадке «Российской креативной недели» с 7 по 10 июля 2022 года будет организовано более 20 мероприятий для молодых специалистов креативных индустрий. В течение четырех дней работы форума в павильоне «Спецпроекты» на набережной Парка Горького примут участие более 80 спикеров и свыше 1500 слушателей.

«Именно вузы во многом определяют, какой будет экономика знаний завтра. И впервые ведущие вузы встретятся на форуме «Российская креативная неделя», чтобы обсудить самые горячие вопросы, перспективы развития образования в сфере креативных индустрий и подготовку высококвалифицированных специалистов», — рассказывает руководитель Роскультцентра и директор форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова.

«Сегодня о креативных индустриях во всем мире говорят как об основном драйвере экономического развития. Как показывает практика, креативный сектор растет даже во время кризисов. Россия в этом плане обладает уникальным культурным наследием, и нам необходимо выводить эту сферу экономики на качественно новый уровень. Словом, нам есть куда расти. Для этого необходима активная поддержка талантливой молодежи, которая, в свою очередь, через несколько лет будет составлять основную экономическую силу нашей страны», — считает директор Высшей школы креативных индустрий РЭУ им. Г.В. Плеханова Евгения Слепак.

«Креативные индустрии были важны всегда, просто раньше не было общего термина, однако сегодня мы понимаем, что это объединение разных видов творческой деятельности — ответ на очевидный культурный голод в разных сферах от кино до современного искусства. Главной задачей креативных индустрий я вижу воспитание кадров для собственного продвижения из молодых и горящих идеями ребят. Возможности при этом — всегда безграничны, мы сами ставим планку, до которой хотим дойти, сейчас время, когда консолидация общества вокруг креативных индустрий позволяет тем самым молодым специалистам развивать культуру и искусство с наибольшей поддержкой! Так что самое время, дерзайте!», — напутствует молодых специалистов куратор направления «Современное искусство» и руководитель юнита «Арт-Вышка» в Школе дизайна НИУ ВШЭ Пьер-Кристиан Броше.

В сессии «Перезагрузка территорий. Роль и задачи молодых специалистов в развитии регионов РФ» (07.07.2022) примут участие эксперты НИУ ВШЭ и МАРХИ. Спикеры обсудят, как применить знания и идеи молодых архитекторов на практике, представят успешные примеры архитектурных воркшопов, проектов на федеральном и региональном уровнях.

Лекцию «Кто такой коллекционер?» (07.07.2022) прочитает куратор НИУ ВШЭ, эксперт в области современного искусства Пьер-Кристиан Броше. Мировой арт-рынок постепенно восстанавливается после пандемии. В прошлом году совокупные продажи предметов искусства достигли $65,1 млрд. Совсем недавно портрет Мэрилин Монро 1964 года в стиле поп-арт знаменитого художника Энди Уорхола был продан на аукционе Christie’s за рекордные $195 млн. Коллекционер проведет интерактивную игру, расскажет об истории коллекционирования и представит личное собрание.

Лекция «Экскурсия в новый мир — погружение в метавселенную» (10.07.2022) от РЭУ им. Г.В. Плеханова представит обзор самых интересных и значимых метавселенных. Эксперты расскажут о том, как они устроены, как происходит взаимодействие с другими пользователями, проведут экскурсию по платформе виртуальной реальности Decentraland.

Совместная дискуссия Московского политеха и РГУ им. А.Н. Косыгина «Точки роста российской модной индустрии» (10.07.2022) коснется проблем и перспектив развития модной индустрии в России, участия молодежи в развитии отрасли, мер поддержки со стороны государства, творческих союзов и бизнеса.

Мероприятие «Виноградарство – персональный бренд или новый геомаркетинг территории» (10.07.2022), организованное Роскачеством при поддержке Севастопольского государственного университета, будет посвящено виноградарству, которое за последние годы стало быстро развивающейся отраслью. Сегодня вокруг формируется целая экосистема: производство, цепочки потребления, инфраструктура ресторанов, формирование сферы развлечений. На сессии эксперты обсудят, как винные бренды способствуют продвижению внутреннего туризма и региона в целом, где можно обучиться искусству виноделия.

Организаторами «Российской креативной недели» в этом году стали Роскультцентр, АНО «Креативная экономика», Российский книжный союз при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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