МУЗЫКА ГЕРШВИНА, РАМИРЕСА И УИТАКЕРА В ПРОГРАММЕ МИНИН-ХОРА «ПЕСНИ МИРА»

25 сентября 2022 года легендарный Минин-хор, отметивший в прошлом сезоне 50-летие с момента основания, представляет в Большом концертном зале Культурного центра «Меридиан» программу «Песни мира». Ее основу составила музыка Северной и Южной Америки.

В первом отделении звучит «Креольская месса» (Misa Criolla) аргентинского композитора Ариэля Рамиреса (1921 — 2010). Мысль о создании сочинения зародилась у композитора во время поездки в Германию после Второй мировой войны: он узнал историю женщин, рисковавших жизнью и спасавших узников нацизма. Еще одним импульсом стал Второй Ватиканский собор 1960-х годов, разрешивший проводить католическое богослужение на языках народов мира. В сочинении Рамиреса классическая форма ярко сочетается с креольскими мелодиями и ритмами. Отдельные фрагменты произведения очень популярны, но целиком в России оно звучит очень редко. В 2013 году именно Минин-хор впервые исполнил это сочинение в нашей стране.

В основе программы второго отделения — музыка Северной Америки. Это, прежде всего, спиричуэлс — духовные гимны афроамериканцев. В частности, прозвучит знаменитый спиричуэл «Go down, Moses», ставший одним из символов этой музыкальной традиции. Рядом с этими народными шедеврами — фрагменты оперы Джорджа Гершвина «Порги и Бесс», музыкальный язык которой испытал влияние с джаза и блюза. Исполняются Колыбельная Клары Summertime и Песенка Спортинга Лайфа. Также в программе сочинения композиторов конца XX — начала XXI столетий Эрикса Эшенвальдса, Эрика Уитакера и других.

Солист — Евгений Иванов-Данилов (тенор).

Партия фортепиано — Елена Ильина.

Дирижер — художественный руководитель Минин-хора Тимофей Гольберг.

Начало в 19-00.

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