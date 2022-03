Концерт «Два короля: орган и рояль. Музыка любимого кино» в соборе Петра и Павла

31 марта в Кафедральном соборе св. Петра и Павла лауреаты всероссийских и международных конкурсов Иван Царев и Анна Никулина представят программу «Два короля: орган и рояль. Музыка любимого кино». Слушателей ждут авторские переложения музыки из популярных кинофильмов: «Гарри Поттер», «Интерстеллар», «Хроники Нарнии» и многих других.

Орган получил титул «короля инструментов» в XIV веке – он тогда представлял собой довольно скромную конструкцию, но уже производил ошеломляющее впечатление. Рояль родился на четыре столетия позже, и к середине XIX века насколько превзошел всех сородичей, что получил имя «Royal» – «королевский». И хотя в истории монархи редко сосуществуют мирно, герои этого концерта живут в полной гармонии

В программе: Джон Уильямс. Фантазия на темы из к/ф «Гарри Поттер и философский камень» Джон Уильямс; «A window to the past» из к/ф «Гарри Поттер и Узник Азкабана» ; Патрик Дойл, Александр Деспла. Фантазия на темы из к/ф «Гарри Поттер и Кубок огня» и «Гарри Поттер и Дары смерти, часть 1»; Анджело Бадаламенти. Тема из сериала «Твин пикс» ; Алан Сильвестри. «Pandora’s Box» из к/ф «Lara Croft. The tomb raider»; Ханс Циммер. Фантазия на темы из к/ф «Man of steel»; Ханс Циммер. «Time» из к/ф «Inception»; Ханс Циммер. Main theme и «No time for caution» из к/ф «Интерстеллар»; Филип Гласс. «Morning passages» из к/ф «The hours» Стив Яблонски. Фантазия на темы из к/ф «Трансформеры-4»; Гарри Грегсон-Уильямс. «Only the begining of the Adventures» из к/ф «Хроники Нарнии»; Гарри Грегсон-Уильямс. Фантазия на темы из к/ф «Фантастические твари и где они обитают».

Начало в 20:00.

