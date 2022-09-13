Выставка произведений Игоря Новикова в Российской академии художеств

21 сентября 2022 года в Российской академии художеств открывается выставка произведений заслуженного художника России, члена-корреспондента РАХ Игоря Новикова. Экспозицию составили более шестидесяти станковых работ разных лет, фотографии монументальных произведений. Игорь Новиков — яркий представитель отечественной скульптуры, мастер широкого профессионального диапазона. Любовь к метафоре, способность к художественному обобщению, свойственное его творчеству своеобразие стиля ставят его в ряд самых интересных современных авторов.

Игорь Николаевич Новиков родился в 1951 году в Москве. Окончил Московский государственный академический художественный институт им. В. И. Сурикова, где получил фундаментальную подготовку у выдающихся мастеров изобразительного искусства Николая Томского и Михаила Бабурина.

Художник владеет богатым арсеналом средств классической и современной скульптуры, уверенно чувствуя себя в разных жанрах и материалах. В равной мере свободно он воплощает пластическую идею в портрете, тематической композиции, анималистике. Игорь Новиков демонстрирует широчайшие интересы и возможности как профессионал. Ему одинаково близки и подвластны скульптура малых форм, полная внутренней экспрессии, тонкой поэзии, лиричности, и монументальная пластика, в которой он проявляет себя как мастер большого стиля и выразитель значительной общественной идеи.

Творчество художника охватывает историческую тематику, он работает над созданием образов российских государственных деятелей, деятелей культуры и искусства. Среди наиболее известных работ — памятники Александру Невскому во Владимире (соавтор И.А. Черноглазов), погибшим сотрудникам ФСБ в Нижнем Новгороде (соавтор И.А. Черноглазов) (2009), поэту Расулу Гамзатову в Москве (соавтор Ш. Канайгаджиев) (2013).

Значителен его вклад в формирование городской исторической художественной среды, он — автор мемориальных досок выдающимся военачальникам, общественным деятелям, писателям, учёным, поэтам,. Среди них — памятный знак А.С. Пушкину на здании МГУ на Моховой, мемориальные доски министру связи СССР Н.Д. Псурцеву, математику Н.Н. Боголюбову (2010), разведчику Киму Филби (2010), селекционеру-генетику Н.В. Турбину (2013), писателю А.Б. Чаковскому (2012), народным артистам СССР М.И. Прудкину, О.Н. Ефремову, поэту Ф.И. Тютчеву в Мюнхене. В портретах скульптор не только добивается максимального сходства с внешним обликом модели, но и насыщает образ психологизмом, выявляя многогранность человеческой натуры, ее духовную сущность.

Игорь Новиков — участник московских, всесоюзных, всероссийских, зарубежных и международных выставок, симпозиумов по скульптуре. Универсальность дарования и творческих интересов, высочайшее мастерство принесли художнику заслуженное признание в России. Он удостоен высоких профессиональных и ведомственных наград. Работы мастера находятся в собраниях крупнейших музеев страны, таких как Государственная Третьяковская галерея и за рубежом в Музее современного искусства в Софии (Болгария), а также в частных коллекциях России, Германии, США, Польши, Чехии.

Выставка знакомит с многогранным творчеством мастера, в котором отражается сложная современная жизнь и многовековой опыт духовной культуры человечества.

Завершит работу выставка 2 октября.

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