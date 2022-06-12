В столице покажут первый спектакль Американского театра в Москве

Премьерный показ Американского театра в Москве пройдёт на сцене Центрального дома актёра на Арбате 23 июня 2022 года.

Американский театр в Москве открывает свой репертуар спектаклем «Ла-Ла Ленд» — постановкой по мотивам всемирно известного голливудского киномюзикла. Это событие, уникальное для театральной жизни столицы: «Ла-Ла Ленд» — первый спектакль, поставленный американским женщиной-режиссёром на английском языке с живым синхронным переводом.

Гости премьеры и поклонники американской культуры, смогут увидеть одну из самых любимых романтических историй в исполнении мастеров жанра – профессиональных англоговорящих актёров. Спектакль, как отмечает его режиссёр Кей Роммель, позволит зрителям не только приобщиться к живому американскому искусству, но и, благодаря открывшемуся Американскому театру, принять участие в культурном обмене, значение которого сегодня невозможно переоценить.

Работа над спектаклем «Ла-Ла Ленд» велась на протяжении пяти месяцев. В постановке участвуют профессиональные англоговорящие актёры. «Профессионализм, талант и трудоспособность — ключевые факторы выбора актёров для работы в нашем Театре — отмечает Кей Роммель, — «уверена, зрители будут вдохновлены их игрой».

В профессионализме актёрского состава спектакля «Ла-Ла Ленд» уверен и российский продюсер Американского театра в Москве — Александр N, уточняя, что речь идёт как о качестве игры, так и о подходе к делу. «На каждой репетиции артисты по-настоящему выкладываются» — говорит он.

«Ла-Ла-Ленд» – первый спектакль в серии постановок Американского театра в Москве. Организатор постановки — студия N Films. В настоящее время творческий коллектив активно работает над репертуаром. В планах — первый в России бизнес-спектакль и турне по стране. Одна из задач Американского театра — создание возможностей для культурного обмена между Россией и США. Творческий коллектив театра убеждён: русские и американские актёры, режиссёры, постановщики, сценаристы должны работать, взаимодействовать друг с другом, ведь цель искусства — объединение наций и народов.

Американский театр в Москве уникален тем, что его репертуар — полностью англоязычный. Это амбициозный и безусловно яркий проект с большим потенциалом, который дарит зрителю подлинный американский опыт и впечатления. Эффект от него можно сравнить с посещением настоящего театрализованного шоу в США — с декорацией, атмосферой и формирующими её важными деталями.

Американский театр в Москве открылся в ноябре 2021 года. Режиссёр театра Кей Роммель — уроженка Кливленда, получившая степень бакалавра актёрского мастерства в Университете Оттербейн и степень магистра по актёрскому мастерству в ГИТИСе.

Американский театр в Москве — проект Александра N, кинопродюсера, основателя кинокомпании N Films (с 2008 года) и международного актёрского агентства YouHollywood. Александр учился в Нью-Йоркской Академии Киноискусства, Лос-Анджелес, Univеrsаl Studiоs, а в настоящий момент — в Гарвардской Бизнес-Школе, сотрудничает с мировыми кинематографистами, в числе которых Томас Ян — режиссёр фильма «Достучаться до небес», и другими.

Начало в 19:00.

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