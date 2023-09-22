23 сентября 2023 года в Рахманиновском зале Московской консерватории пройдет концерт «Музыка нашего времени», где прозвучат произведения, уже успевшие стать классикой (в программе сочинения Сергея Ахунова, Сергея Баневича, Александра Розенблата, Микаэла Таривердиева), а также музыка новых композиторов: Николая Попова, Любови Шангиной, Екатерины Потиной и Веры Зайцевой.

В рамках концерта некоторые произведения прозвучат впервые. Зрителей ждёт премьера следующих композиций: «Мерцает» и «Прогулка вдвоём» Екатерины Потиной, «Если любить так» (слова Г. Н. Шангина-Березовского, обработка для вокально-хорового ансамбля Любови Шангиной), а также вокального цикла Веры Зайцевой на стихи Ольги Русановой.

«Вокальная музыка в нашем случае понимается широко: это и сольные, и хоровые сочинения, и электронная музыка, — поясняет автор проекта Карина Погосбекова. — Слушая современные произведения, созданные "на злобу дня", начинаешь лучше понимать классику, которая в своё время тоже была шокирующим экспериментом».

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