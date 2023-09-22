25 сентября 2023 года в Малом зале Московской консерватории пройдет особенный концерт: знаменитый Государственный Квартет имени Бородина выступит со специальной программой в День рождения великого Дмитрия Шостаковича.

Уникальный в истории музыки случай – камерный ансамбль снискал славу, подобную славе солистов и больших оркестров. Британское издание The Guardian назвала творчество Квартета «золотым стандартом русской камерной музыки».

Государственный Квартет имени Бородина – лауреат Государственной премии РСФСР имени М.И. Глинки (1968), Государственной премии СССР (1986), Премии мэрии Москвы (1998), Государственной премии России (2001). В 2015 г. Квартет был награждён премией имени Д.Д. Шостаковича в Горише (Германия) и премией Lifetime Achievement Award на Стамбульском музыкальном фестивале. В 2019 году английской фирмой Decca было выпущено полное собрание произведений Д.Д. Шостаковича для струнного квартета.

Свое 70-летие коллектив отметил выступлениями в важнейших концертных залах мира, таких как Концертгебау в Амстердаме, Концертхаус в Берлине, Музикферайн в Вене, Сите-де-ла-музик в Париже, Кёльнская филармония, Вигмор-холл в Лондоне, Альте-опера во Франкфурте, Московская консерватория, зал Мариинского театра в Санкт-Петербурге, Тонхалле Цюриха; а также на фестивалях Шлезвиг-Гольштейн и Рейнгау в Германии, в Стамбуле, Бергене и многих других.

В 2020 году Государственному Квартету имени Бородина исполнилось 75 лет.

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