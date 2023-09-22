Фонд Евфросинии Московской и Музей армянской культуры «Тапан» являются единомышленниками по вопросам сохранения духовных традиций и дружбы и взаимопонимания между различными народами. В этой связи партнеры провели не одно совместное художественно-культурное мероприятие.

В частности, в октябре прошлого года состоялось знаменательнейшее событие культурной Москвы - концерт, организованный Благотворительным фондом Преподобной Евфросинии Московской, посвященный музыке Альфреда Шнитке, положенной на стихи средневекового армянского поэта Григора Нарекаци.

На мероприятии присутствовало множество почетных гостей – в частности, Глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской Церкви Патриарший экзарх Архиепископ Езрас, Владимир Спиваков, другие талантливые люди, собственной деятельностью сохраняющие общее духовное наследие двух культур – русской и армянской.

- Через «Книгу скорбных песнопений» Григора Нарекаци мы воспринимаем не только некую сущность себя, но и светлую сторону своей сущности, - сказал президент Фонда памяти Преподобной Евфросиньи Московской Леонид Гущин. - Я надеюсь, что после этого концерта каждый из присутствовавших возьмет книгу, прочитает ее и поймет, что жить с Богом легче, чем без поддержки Всевышнего. Цель этого концерта и этой выставки – сделать доступными музыку Шнитке и высокодуховное творчество армянского поэта и творчество современных художников широкому кругу общественности, напомнить всем о неизбывности вечных ценностей.

Концерту сопутствовала выставка, представляющая работы художников и скульпторов нашего времени на религиозную тему.

Вниманию публики предложил свои творения скульптор, давнишний друг, партнер и единомышленник Фонда Евфросинии Московской Герман Измайлов, который представил скульптурный образ Григора Нарекаци в работе «Поэт скорби». Автор вложил все понимание сакральности момента обращения к Создателю. Не зря скульптура приковывала взгляды. По окончании вечера, в знак дружбы и единения русского и армянского народов, близких по духу и вере произведение «Поэт скорби» Президент фонда Леонид Гущин и скультор Герман Измайлов торжественно передали в «Армянский музей Москвы и культуры наций» - «Тапан», посвященный армянской культуре, истории и религии.

Как подтвердил, директор Музея «Тапан» Давид Багдасарян дар действительно обрел свой «дом» в числе прочих ценных экспонатов.

Совсем недавно еще один партнер и друг фонда Дмитрий Кукколос преподнес Главе Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской Церкви Патриаршему экзарху Архиепископу Езрасу икону «Богоматерь Троеручица», которая также теперь хранится в «Тапане».

- Эта икона считается чудотворной, целительной, очень почитаемой в Православной церкви и избавляющей от пагубных страстей и привычек, недугов душевных и телесных, - объясняет Дмитрий Владимирович. –Богородица утешает людей, которые находятся в отчаянии и в болезни. Богоматерь милосердна, и она спасает при неизлечимых заболеваниях. Надеюсь, икона нашла свое место.

Дмитрий Кукколос известен такими монументальными композициями, как «Ангел-Хранитель», «Ной», монументальный портрет Святителя Иннокентия Московского, памятник Преподобной Евфросинии Московской в Храме на Нахимовском проспекте и многими другими.

Фонд Евфросинии Московской тоже пополнился скульптурной работой.

- В день, когда Фонд награждал медалями своих наиболее активных участников, поощряя и благодаря таким образом единомышленников, к коим ваш покорный слуга имеет честь принадлежать, я с удовольствием преподнес лично Леониду Витальевичу Гущину, Президенту Фонда, в знак признательности за его общественную деятельность миниатюрную скульптуру-эскиз, первый вариант памятника Евфросинии Московской, - охотно пояснил Дмитрий Кукколос. - Евфросиния Московская является символом Фонда Евфросинии Московской, что, собственно, вполне логично. В своей работе я ее показал в тот момент, когда она была еще в миру и звалась княгиней Евдокией. Перед ней стоит княжич Василий (будущий Великий Василий Московский), на руках она держит своего маленького второго сына - будущего Юрия Звенигородского. Всего у княгини Евдокии было двенадцать детей, из которых только два сына, но оба выдающихся. Совсем еще юный Василий запечатлен мною так, чтобы сразу было видно благородство его натуры. Он вскинул руку, будто старается оградить мать от грядущих страданий. А ему самому всего лишь около восьми лет.

- Скульптурка теперь с нами, - комментирует подношение с особым теплом Ленид Гущин, - она и дальше будет нас оберегать и воодушевлять на новые начинания, чтобы не потерялось со временем главное, что роднит нас с великими по духу предками. Над этим стоит трудиться денно и нощно. Причем всем по мере возможностей каждого... За нас не должно быть стыдно потомкам.

Марина ПАНОВА

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