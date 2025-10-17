Оплата публикаций

На ВДНХ запустили новый экскурсионный маршрут «В» — «Выставочный»

Гости Главной выставки страны могут принять участие в увлекательном туре на электрокаре по Кольцевой дороге. Благодаря гиду посетители узнают много нового об уникальном прошлом и настоящем ВДНХ, а главное — о невероятном процессе воссоздания культурного наследия Выставки на примере трёх павильонов.

Участники экскурсии увидят павильон «Дом связи», где работал легендарный диктор советского радио и «голос Победы» Юрий Левитан, а также павильоны «Кролиководство» и «Физкультура и спорт». Гид расскажет, об истории создания, особенностях реставрации и возрождения этих объектов выставки.

Символично и название экскурсионного маршрута. После второго открытия Главной выставки страны в середине прошлого века по Кольцевой дороге под литерой «В» — «Выставочный» — курсировал троллейбус ТБЭС – ВСХВ.

