Музыкальная комедия «Горько»

Музыкальный спектакль «Горько!» уже успел стать любимцем зрителей. Ведь театралам прекрасно известно: если комедию ставит известный российский режиссер Роман Самгин – надо быть готовым смеяться много и подолгу, порой до приступов дикого хохота!

Идея объединить в один вечер два самых известных «свадебных рассказа» Чехова и Зощенко принадлежит художественному руководителю театра Надежде Бабкиной. А блестяще подобранный актерский состав гарантирует – смешного в этом спектакле будет много!

На сцене в этот вечер любимые комедийные артисты: Олеся Железняк, Алексей Маклаков, Андрей Кайков, Сергей Никоненко, Ольга Прокофьева, Иван Замотаев, Юрий Катаев, а также Алексей Ягудин, Надежда Бабкина и артисты театра «Русская песня».

Когда? 21 и 22 декабря. Начало в 19.00.

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