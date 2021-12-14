Валерия Чекалина устроила бейби-шауэр с вертолётом

Такого гендер-пати российский шоубиз ещё не видел: тысячи шаров, подарки, шампанское рекой и в кульминации торжества – взлет вертолета. Изначально должен был быть самолет и не один, а целых три, но в Москву пришел циклон и полеты запретили.

«Я уже поплакала и успокоилась. Погода сегодня не на нашей стороне, но это уже неважно», – с этих слов блогер-миллионник Лерчек начала в этот день свое обращение в инстаграм.

Из-за наледи на взлётной полосе вертолёт рисковал не подняться в небо. Но поводом для огорчения это не стало. Валерия объявила, что «тогда будет не дым, а просто шарик — голубой или розовый». Однако машина взмыла в воздух и пролетела над супругами, оставив за собой голубой «хвост»: «Интриги больше нет, у нас будет мальчик!».

Семейство Чекалиных долго планировало это важное мероприятие. Поддержать будущих многодетных родителей приехали популярные блогеры, друзья, родственники – все самые родные и близкие. С раннего утра вся звездная тусовка на аэродроме в Подмосковье: Алина Акилова, Коля Сердюков, Яна Левенцева, Настя Пикси и Михаил Повх, Евгения Кривцова, Кристина Дудкова и многие другие. Восхищенные сториз Гусейна Гасанова, Надин Серовски и Хелен Ес говорят сами за себя: супруги Чекалины устроили для всех настоящий праздник в честь раскрытия пола их третьего ребёнка.

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