Музыкальная совместимость в паре важна для 81% россиян

Музыкальный сервис Звук и платформа для онлайн-знакомств Twinby провели исследование и выяснили, как музыка влияет на отношения – от первого лайка до совместной жизни. Компании выяснили, что для многих россиян музыка значит больше, чем фон: 45% респондентов воспринимают её как часть своей идентичности, ещё 40% – как способ проживать чувства. При этом мужчины видят в песнях эмоциональную опору (47%), а женщины – инструмент самовыражения (50%). Опрос приурочен к запуску «Романтичной Силы Звука», специальному обновлению рекомендательной волны. Сервис предложил пользователям открыть новую грань музыкального опыта: алгоритмы бережно учтут предпочтения человека и окрасят их в более чувственные тона.

Музыка как показатель совместимости

При поиске партнёра музыкальная совместимость значима для 81% россиян: 63% опрошенных отвечают «скорее важно», а ещё 18% – «очень важно». По данным исследования женщины придают фактору немного больше значения (65%), но мужчины также обращают на это внимание (62%).

Наличие в анкете дейтинг-приложения любимого или часто прослушиваемого трека положительно влияет на решение поставить лайк у 82% респондентов: для 44% – напрямую, ещё для 38% – ситуативно. Негативная реакция встречается лишь в 1% случаев. Эффект особенно заметен среди поколения зумеров: 46% из них отмечают, что музыка в профиле влияет на выбор, еще 40% – что влияет в отдельных случаях. Таким образом, музыка в анкете выступает не фильтром, а усилителем интереса, прежде всего на этапе первого впечатления.

Почти половина респондентов (48%) уже сталкивалась с тем, что любят разную музыку с партнером, но не считают это проблемой. Только 17% отмечают, что различия заметно мешали отношениям. Мужчины реже видят в этом конфликт (27%), тогда как женщины чаще фиксируют напряжение (33%). С возрастом толерантность растет: для группы 45–54 лет музыкальные различия не создают трудностей.

Если музыкальные предпочтения различаются, то пары выбирают решать вопрос мирно. Половина (50%) респондентов стараются понять вкусы партнёра, ещё 46% готовы терпеть различия, если они не постоянны. Чаще регулируют ситуацию женщины: просят выключить музыку (28% против 19% среди мужчин) или использовать наушники (27% против 18%).

Обмен музыкой остаётся хорошим способом для развития отношений. Около 60% респондентов делятся треками с партнёром регулярно или ситуативно. Для 31% это – язык близости, так как им важно именно делиться находками, а не просто пересылать треки. Всего 3% принципиально не любят отправлять свою музыку.

Музыка как часть отношений

Идею музыкальной совместимости как «языка любви» в той или иной степени поддерживают 87% респондентов. Почти половина (41%) полностью согласны с этим утверждением, ещё 46% – скорее согласны.

Большинство готовы к отношениям даже при несовпадении музыкальных вкусов: 69% отвечают «да» или «скорее да». Для 45% решающим фактором остаётся совпадение в других сферах, ещё 24% склоняются к положительному ответу, даже если вкусы различаются. Лишь 4% категорически отказываются от отношений из-за несовпадения вкусов.

Для большинства музыка создаёт атмосферу в отношениях: 57% опрошенных воспринимают её как эмоциональный фон, усиливающий близость и общее настроение пары. Женщины чаще отмечают эту роль, чем мужчины (60% против 54%).

Каждый четвёртый респондент (26%) рассматривает музыку как общий язык и код близости – способ чувствовать «мы», а не просто сопровождение повседневной жизни. При этом мужчины подчёркивают границы и воспринимают музыку как личную территорию каждого ( 27%).

Музыка как часть личности

С возрастом роль музыки меняется. У молодого поколения она чаще связана с самопрезентацией, тогда как после 45 лет люди видят в ней больше поддержку. В группе 55+ это отметили 57% респондентов. Представители старшего поколения реже учитывают совпадение музыкальных вкусов при выборе партнёра, воспринимая этот фактор как менее значимый. При этом полное безразличие к музыкальной совместимости остаётся редким – вариант «совсем не важно» выбирают лишь 1–4% опрошенных.