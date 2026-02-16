Оплата публикаций

В России зафиксирован рост популярности романтических мелодрам

Фото: КИОН

Онлайн-кинотеатр «КИОН» совместно с сервисом для заботы о ментальном здоровье Zigmund.online проанализировали, как за последний год изменился интерес к романтическим историям и какой контент зрители предпочитают пересматривать. Чаще всего досматривали романтическую комедию «Пара на пару» с Дмитрием Чеботаревым и Ириной Горбачевой, а пересматривали культовую мелодраму «Москва слезам не верит».

Любовь остаётся одной из самых востребованных тем, но меняется способ её просмотра: аудитория все чаще выбирает сложные и реалистичные истории, где есть кризисы, сомнения и внутренние конфликты.

Это подтверждают цифры: мелодрамы +78% за год, драмы +32%, романтические комедии +14%. Рост просмотров мелодрам более чем в пять раз опережает динамику романтических комедий, что является ключевым культурным сдвигом исследования.

Если романтическая комедия традиционно строится вокруг лёгкости и предсказуемого финала, то мелодрама показывает отношения как процесс — с болью, взрослением и непростыми решениями. Рост интереса к таким сюжетам говорит о смене запроса: зрителям важнее узнавать себя в героях, чем наблюдать идеализированную модель любви.

«Рост мелодрам может говорить еще и про одиночество — в том числе внутри отношений. Пары могут жить вместе годами, но не всегда умеют говорить о сложных чувствах напрямую. И тогда фильм становится безопасным посредником. Через героев можно прожить конфликт, увидеть модель поведения, а потом — если хватит смелости — обсудить это друг с другом.

Совместный просмотр кино помогает восстановить контакт. Потому что отношения — это живой процесс, здесь есть свои кризисы. Они не могут оставаться такими же, как в начале. И мелодрамы как раз честно показывают эту динамику — без иллюзии, что всё само как-то сложится», — комментирует психолог и коуч, руководитель отдела психологической экспертизы сервиса для заботы о ментальном здоровье Zigmund.online Светлана Шаталина

Чаще всего зрители досматривали романтическую комедию «Пара на пару» с Дмитрием Чеботаревым и Ириной Горбачевой, а среди мелодрам — «Совсем ошалели», «Двое в одной жизни, не считая собаки», «Кеша должен умереть» и «Ворон».

Пересматривают россияне прежде всего культовую мелодраму «Москва слезам не верит», а также «Лёд 2», «Любовь и голуби», «Осень в Нью-Йорке» и «Рецепт любви».

Феномен пересмотров указывает на ещё одну тенденцию: зрители возвращаются к знакомым историям в моменты повышенной эмоциональной потребности. Предсказуемый сюжет создает ощущение стабильности и снижает тревожность, особенно в периоды неопределенности.

«Когда люди пересматривают знакомые истории, это часто про потребность в устойчивости. Предсказуемый сюжет снижает тревогу — ты знаешь, что будет дальше, и это создаёт ощущение контроля.

При этом важно отметить: фильмы стали смелее. Они показывают разные сценарии отношений, не только “правильные”. И для меня как для психолога это признак взросления аудитории. Люди готовы смотреть на сложность, признавать оттенки, а не делить всё на “хорошо” и “плохо”. Это говорит о росте эмоциональной зрелости — и отдельных людей, и культуры отношений в целом», — комментирует психолог и коуч, руководитель отдела психологической экспертизы сервиса для заботы о ментальном здоровье Zigmund.online Светлана Шаталина.

