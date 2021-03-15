Музыкально-литературная программа проекта «Знание. ВДНХ»

Глав­ная выстав­ка стра­ны при­гла­ша­ет на музы­каль­но-лите­ра­тур­ные меро­при­я­тия обра­зо­ва­тель­но­го про­ек­та «Зна­ние. ВДНХ». В пави­льоне «Рабо­чий и кол­хоз­ни­ца» взрос­лых и детей ждут вече­ра поэ­зии, кон­церт к юби­лею футу­ри­стич­но­го элек­тро­ин­стру­мен­та тер­мен­вок­са и сказ­ки-диа­филь­мы о при­клю­че­ни­ях Незнай­ки и Вин­ни-Пуха. Вход бес­плат­ный, по регистрации.

17 мар­та в 19:00 состо­ит­ся лек­ция-кон­церт «Тер­мен­вокс: 100 лет музы­ке из воз­ду­ха». Ее посвя­тят юби­лею одно­го из самых инно­ва­ци­он­ных инстру­мен­тов в мире, кото­рый создал совет­ский инже­нер Лев Тер­мен. На тер­мен­вок­се игра­ют дви­же­ни­я­ми рук в воз­ду­хе, без при­кос­но­ве­ний, изме­няя пара­мет­ры элек­три­че­ско­го поля. В этот вечер Петр Тер­мен — пра­внук изоб­ре­та­те­ля и один из веду­щих миро­вых испол­ни­те­лей на тер­мен­вок­се — рас­ска­жет о его исто­рии, а так­же испол­нит клас­си­че­скую и совре­мен­ную ака­де­ми­че­скую музы­ку вме­сте с пиа­нист­кой, лау­ре­а­том меж­ду­на­род­ных кон­кур­сов Оль­гой Гра­ту­ле­вич. Необ­хо­ди­ма пред­ва­ри­тель­ная регистрация.

23 мар­та в 19:00 на вто­рую лите­ра­тур­но-про­све­ти­тель­скую про­грам­му из цик­ла «Лег­кое дыха­ние» при­гла­ша­ет актри­са Мос­ков­ско­го худо­же­ствен­но­го ака­де­ми­че­ско­го теат­ра име­ни М. Горь­ко­го Али­са Гре­бен­щи­ко­ва. Темой встре­чи ста­нет рас­сказ Алек­сандра Куп­ри­на «Сен­ти­мен­таль­ный роман», напи­сан­ный на сты­ке девят­на­дца­то­го и два­дца­то­го веков. Гости узна­ют о жиз­ни и твор­че­стве вели­ко­го рус­ско­го писа­те­ля, поче­му в то вре­мя сти­ли­за­ция рас­ска­за под част­ное пись­мо была так попу­ляр­на, а так­же послу­ша­ют само про­из­ве­де­ние. В вече­ре при­мет уча­стие актер теат­ра и кино Иван Лак­шин, музы­каль­ный дизайн про­ек­та создан ком­по­зи­то­ром Сер­ге­ем Геок­чае­вым при уча­стии Дарьи Уша­ко­вой. Уча­стие по регистрации.

Про­дол­же­ние цик­ла «Лег­кое дыха­ние» запла­ни­ро­ва­но на лето. А уже в апре­ле гостей ВДНХ ждут интер­ак­тив­ные диа­фильм-сказ­ки в испол­не­нии Али­сы Гре­бен­щи­ко­вой. Пер­вая из них рас­ска­жет о при­клю­че­ни­ях Незнай­ки — герое ска­зоч­ных про­из­ве­де­ний Нико­лая Носо­ва. Вто­рую посвя­тят юби­лею Вин­ни-Пуха: пер­вая кни­га о забав­ном мед­ве­жон­ке бри­тан­ско­го писа­те­ля Ала­на Мил­на вышла 95 лет назад. За анон­са­ми меро­при­я­тий мож­но сле­дить на сай­те про­ек­та «Зна­ние. ВДНХ».

Уча­стие во всех собы­ти­ях про­ек­та «Зна­ние. ВДНХ» бес­плат­ное, по пред­ва­ри­тель­ной реги­стра­ции. В свя­зи с тре­бо­ва­ни­я­ми без­опас­но­сти пло­щад­ки на каж­дом меро­при­я­тии будут запол­нять­ся на 50% от общей вме­сти­мо­сти. Гостям необ­хо­ди­мо соблю­дать соци­аль­ную дистан­цию и масоч­но-пер­ча­точ­ный режим.

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