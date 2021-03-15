Музыкально-литературная программа проекта «Знание. ВДНХ»

Главная выставка страны приглашает на музыкально-литературные мероприятия образовательного проекта «Знание. ВДНХ». В павильоне «Рабочий и колхозница» взрослых и детей ждут вечера поэзии, концерт к юбилею футуристичного электроинструмента терменвокса и сказки-диафильмы о приключениях Незнайки и Винни-Пуха. Вход бесплатный, по регистрации.
17 марта в 19:00 состоится лекция-концерт «Терменвокс: 100 лет музыке из воздуха». Ее посвятят юбилею одного из самых инновационных инструментов в мире, который создал советский инженер Лев Термен. На терменвоксе играют движениями рук в воздухе, без прикосновений, изменяя параметры электрического поля. В этот вечер Петр Термен — правнук изобретателя и один из ведущих мировых исполнителей на терменвоксе — расскажет о его истории, а также исполнит классическую и современную академическую музыку вместе с пианисткой, лауреатом международных конкурсов Ольгой Гратулевич. Необходима предварительная регистрация.
23 марта в 19:00 на вторую литературно-просветительскую программу из цикла «Легкое дыхание» приглашает актриса Московского художественного академического театра имени М. Горького Алиса Гребенщикова. Темой встречи станет рассказ Александра Куприна «Сентиментальный роман», написанный на стыке девятнадцатого и двадцатого веков. Гости узнают о жизни и творчестве великого русского писателя, почему в то время стилизация рассказа под частное письмо была так популярна, а также послушают само произведение. В вечере примет участие актер театра и кино Иван Лакшин, музыкальный дизайн проекта создан композитором Сергеем Геокчаевым при участии Дарьи Ушаковой. Участие по регистрации.
Продолжение цикла «Легкое дыхание» запланировано на лето. А уже в апреле гостей ВДНХ ждут интерактивные диафильм-сказки в исполнении Алисы Гребенщиковой. Первая из них расскажет о приключениях Незнайки — герое сказочных произведений Николая Носова. Вторую посвятят юбилею Винни-Пуха: первая книга о забавном медвежонке британского писателя Алана Милна вышла 95 лет назад. За анонсами мероприятий можно следить на сайте проекта «Знание. ВДНХ».
Участие во всех событиях проекта «Знание. ВДНХ» бесплатное, по предварительной регистрации. В связи с требованиями безопасности площадки на каждом мероприятии будут заполняться на 50% от общей вместимости. Гостям необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочно-перчаточный режим.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.